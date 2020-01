Rund 50 Teilnehmer der Klimaschutzbewegung haben am Freitag in Laatzen gegen die geplante Beteiligung von Siemens am Bau der Adani-Kohlemine in Australien demonstriert. Für den kurzfristig anberaumten Protest zogen sie vom Messebahnhof zur Siemens-Niederlassung in Alt-Laatzen.