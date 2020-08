Alt-Laatzen

Das Laatzener Luftfahrtmuseum hat zahlreiche Flugzeugmodelle aus dem Nachlass eines kürzlich verstorbenen Bremers erhalten. Mehr als 100 Miniaturflugzeuge in den Maßstäben 1:72 und 1:48 hatte Hobbymodellbauer Andreas Hammel in den vergangenen Jahren in mühseliger Detailarbeit zusammengesetzt. Anfang August starb er im Alter von nur 59 Jahren. Weil sich das Luftfahrtmuseum für das Angebot, die Modelle zu übernehmen, interessierte, hat sie der Bruder des Verstorbenen nun nach Laatzen gebracht.

Hobbybastler arbeitet sehr detailversessen an Modellflugzeugen

„Die Flugzeuge standen in seiner Wohnung in Vitrinen und Regalen“, berichtet Karsten Hammel. Er habe nicht gewusst, was er mit den Modellen machen sollte. „Ich wollte sie nicht einfach wegwerfen, dafür hat Andreas zu viel Herzblut in das Basteln gesteckt.“ An einigen habe er Wochen gesessen. „Mein Bruder hat auch an den Stellen filigran gebaut, die eigentlich gar nicht zu sehen sind. Da war er wirklich sehr genau und auch sehr geduldig.“ Zudem habe er sich in Modellbauläden und im Internet oft nach Sondermodellen umgeschaut. „Da sind Dinge dabei, die man gar nicht so kennt.“

Zur Galerie Der Bremer Karsten Hammel spendet zahlreiche Miniaturmaschinen aus dem Nachlass seines kürzlich verstorbenen Bruders Andreas an das Laatzener Luftfahrtmuseum.

Karsten Hammel erinnerte sich daran, dass er mit seinem Bruder mehrere Male das Luftfahrtmuseum in Laatzen besucht hatte – obwohl dieser mit der Luftfahrt eigentlich nicht viel zu tun hatte. „Modellbau und die alten Maschinen haben ihn aber schon immer interessiert“, berichtet der Bremer. „Deshalb habe ich mir gedacht, dass dies ein guter Ort für seine Flugzeugmodelle sein könnte. Also habe ich angerufen und nachgefragt, ob das Museum sie als Spende haben möchte.“

Beim Museum stieß Hammel auf offene Ohren. „Wir haben eine der größten Sammlungen an Flugzeugmodellen in ganz Deutschland“, sagt Klaus-Dieter Hoppe vom Vorstand des Betreibervereins. Mit der Spende könne die vorhandene Sammlung erweitert werden.

Also packte Karsten Hammel die Sammlung seines Bruders zusammen mit seiner Frau Karin und zwei Freunden ein und transportierte diese nach Laatzen: fünf große, mit Flugzeugmodellen gefüllte Kartons, zwei Kisten mit Fahrzeugmodellen und Figuren sowie zahlreichen Farben, Lacken und anderem Zubehör. Eines der Flugzeugmodelle ist noch nicht ganz fertiggestellt. „ Andreas hat noch daran gebaut“, berichtet der 58-jährige Bruder. „Da kann sich jetzt jemand anderes dran austoben.“

Rund 100 Flugzeugmodelle hat der kürzlich verstorbene Bremer Andreas Hammel in den vergangenen Jahren zusammengebaut. Das Foto zeigt ihn bei einem Besuch im Laatzener Luftfahrtmuseum. Quelle: Daniel Junker

Modelle werden zeitlich eingeordnet

Tatsächlich gibt es auch beim Förderverein des Luftfahrtmuseums mehrere Mitglieder, die ebenfalls Modellbau betreiben, allen voran der 90-jährige Siegfried Fricke, der von Hoppe als „Modellbaupapst“ bezeichnet wird. „Er achtet auf jede Kleinigkeit.“ Modelle, bei denen während des Transports Teile abgefallen sind, könnten die Bastler des Museums problemlos restaurieren. Auch der Miniaturversion des Flugzeugs, das der Verstorbene nicht mehr zu Ende gebracht hat, würden sich die Modellbauer annehmen.

In den fünf Kisten befinden sich rund 100 Flugzeugmodelle in den Maßstäben 1:72 und 1:48, die der kürzlich verstorbene Andreas Hammel in den vergangenen Jahren zusammengebaut hat. Quelle: Daniel Junker

Die Sammlung von Andreas Hammel wird im Museum an der Ulmer Straße vermutlich nicht in Gänze zu sehen sein, sondern in den Bestand integriert. „Die Modelle werden entsprechend der Zeitachsen den einzelnen Vitrinen zugeordnet.“ Zudem erhielten diese Schilder mit Erklärungen. „Es bringt nichts, die Modelle einfach nur in die Vitrinen zu stellen. Man muss sie auch historisch zuordnen können“, sagt Hoppe. Tatsächlich werde das Luftfahrtmuseum immer wieder von Modellbauern besucht, die vor Ort die Originalflugzeuge genau unter die Lupe nehmen. „Sie wollen sich die Details anschauen, damit sie das nachbauen können“, berichtet Hoppe.

Öffnungszeiten und Angebote im Museum

Das Luftfahrtmuseum ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist 16 Uhr. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 5 Euro. Familien mit jeweils zwei Erwachsenen und Kindern zahlen 22 Euro. Darüber hinaus gibt es weitere Angebote für Gruppen und Führungen. Weitere Informationen stehen auf www.luftfahrtmuseum-hannover.de.

Die nächste Spende ist ein Auto Das Luftfahrtmuseum Laatzen freut sich schon auf die nächste Spende: Ende September will ein Senior dem Betreiberverein ein Replikat eines Mercedes 500K übergeben. „Der Fahrer ist jetzt im Seniorenheim und trennt sich aus Altersgründen von dem Fahrzeug“, sagt Klaus-Dieter Hoppe. Das Auto wurde in den 1930er-Jahren entwickelt. „In der Ausstellung unseres Luftfahrtmuseums sind unter anderem ein Mercedes-Flugmotor und andere Komponenten zu sehen. Das passt also zu uns“, sagt Hoppe erfreut.

