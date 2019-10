Lions-Club Hannover-Expo bietet wieder Benefiz-Adventskalender an

Laatzen

Bis zum Dezember dauert es zwar noch einige Wochen, doch der Lions-Club Hannover-Expo startet bereits am Donnerstag, 24. Oktober, mit dem Verkauf seiner Benefiz-Adventskalender: an drei Stellen in Laatzen sowie acht weiteren in Pattensen, Hemmingen und Hannover.

Das Prinzip ist dasselbe wie in den Vorjahren: Auf jedem der für 5 Euro erhältlichen Kalender ist eine individuelle Nummer abgedruckt. Stimmt diese mit einer Nummer überein, die für einen der 24 Adventstage unter notarieller Aufsicht gezogen wurde, erhält der Kalenderbesitzer den hinter dem Türchen des dazugehörigen Tages angezeigten Gewinn. Pro Tag kann es mehrere Gewinner geben für den gleichen Preis. Veröffentlicht wird beides ab dem 1. Dezember täglich auf der Internetseite www.lions-hannover-expo.de.

Insgesamt 175 Preise hat der Club in diesem Jahr von Sponsoren erhalten, darunter einen ergonomischen Hocker, Angebote des Aspria und Aqualaatziums, diverse Gutscheine und eine Gemüseparzelle für ein Jahr.

„Von dem Erlös sollen wieder soziale Projekte unterstützt werden“, betont der frühere Laatzener Bürgermeister Thomas Prinz vom Lions-Club. Je mehr Kalender gekauft würden, desto mehr Geld stehe dafür zur Verfügung. Erst jüngst hatte der Club der Albert-Einstein-Schule für 650 Euro Bücher gespendet und die Tafel in Pattensen mit 2000 Euro unterstützt. Aktuell steht zudem die Übergabe einer Instrumentenspende an den Musikkreis Laatzen bevor.

Drei Verkaufsstellen in Laatzen

Zu haben ist der Kalender in Laatzen bei der Buchhandlung Decius im Leine-Center, in der Iris-Apotheke, Hildesheimer Straße 38, und dem Café Exposé der Immanuelkirche, Alte Rathausstraße 48. In Hemmingen gibt es ihn bei Glendes Pflanzen Paradies, Göttinger Straße, und in Pattensen beim Cosmetic Institut und der Altstadtblume an der Steinstraße sowie an der Talstraße bei Heitmüller Mode und Zum Dänen.

