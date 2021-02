Rethen

Der 22-jährige Rethener Leon Salomon hat die Auszeichnung „Ehrenamt überrascht“ des Regionssportbundes erhalten. Salomon hat sich in der Schwimmsparte des TSV Rethen mit besonderem Engagement eingesetzt.

Die Auszeichnung wurde ihm in einem Zoom-Meeting am Freitagabend von den Vorstandsmitgliedern des Vereins verliehen. „Wir bedanken uns bei Leon Salomon für seinen unermüdlichen und wunderbaren Einsatz. Er hat nicht nur zahlreiche langjährige Schwimmer unterstützt, sondern viele Menschen auch erst an diesen Sport herangeführt“, sagte die Vorsitzende Hannelore Flebbe.

Salomon ist sportlicher Leiter der Schwimmsparte

Salomon ist 2010 im Alter von zwölf Jahren in den TSV Rethen eingetreten. Bereits 2017 hat er eine Ausbildung zum Trainerassistenten gemacht und 2019 die Trainer-C-Lizenz des Deutschen Schwimmverbandes erworben. Der Rethener trainierte Kinder, Jugendliche und Senioren.

2019 hat er die sportliche Leitung im Vorstand der Schwimmsparte und damit die Verantwortung für die rund 170 Schwimmer und Schwimmerinnen des TSV Rethen übernommen. In dem Jahr nahm die Sparte an 16 Wettkämpfen und Meisterschaften teil. Erstmals seit zehn Jahren konnte die Startgemeinschaft des Vereins mit dem TKJ Sarstedt wieder ein Team für die deutschen Mannschaftswettbewerbe anmelden.

Die Vereinsvorsitzende Hannelore Flebbe und der stellvertretende Bürgermeister Ernesto Nebot gratulieren Leon Salomon. Quelle: privat

Nachdem im ersten Lockdown 2020 wegen des Coronavirus der Trainingsbetrieb eingestellt werden musste, sorgte der 22-Jährige dafür, dass bereits im Mai wieder dreimal pro Woche ein Training an Land angeboten werden konnte. Auch das notwendige Hygienekonzept hat er selbst entwickelt. Jetzt ruht Salomons Engagement allerdings, da er sich auf sein Studium der Nanotechnologie in Hannover konzentrieren will.

Stellvertretender Bürgermeister lobt ehrenamtliches Engagement

Laatzens stellvertretender Bürgermeister Ernesto Nebot richtete Grußworte aus. „Ohne Ihr Engagement wäre unsere Stadt eine andere. Menschen wie Sie machen unsere ganze Gesellschaft wärmer“, sagte Nebot und bedankte sich im Namen der ganzen Stadt. In der Zoom-Sitzung waren auch noch weitere Mitglieder des Vereins sowie einige Kinder, die Salomon trainiert hatte. „Wir werden Dich vermissen“, sagte ein kleiner Junge.

Leon Salomon bekommt eine Auszeichnung des Regionssportbunds. Quelle: privat

Am Ende musste sich Salomon dann einmal kurz die Tränen aus den Augen wischen. „Ihr bedankt Euch bei mir, dabei muss ich danke sagen. Es hat mir die ganzen Jahren immer viel Spaß gemacht“, sagte Salomon.

Von Tobias Lehmann