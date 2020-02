Leon Salomon ist das „Soziale Talent“ des TSV Rethen

Gleidingen

Leon Salomon gehört zu den sozialen Talenten des Sports in der Region Hannover – und nicht nur das: Der 21-jährige Rethener belegte bei der Wahl für die Auszeichnung der Sportjugend in der Sportregion Hannover den zweiten Platz unter den zwölf Nominierten. Während der Feierstunde in der IGS Garbsen am Dienstagabend erhielt Salomon neben Tickets für ein Heimspiel der „Recken“, den Handballern der TSV Hannover-Burgdorf, einen Gutschein in Höhe von 250 Euro.

Die Sportjugend hat die Ehrung zum vierten Mal organisiert. Mit den Preisen soll das ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen anerkannt werden. Zehn Vereine aus der Region hatten diesmal Kandidaten nominiert – darunter auch der TSV Rethen, der Leon Salomon ins Rennen schickte. Bei der Online-Abstimmung kamen knapp 1500 Stimmen zusammen, die neben dem Jury-Votum zur Hälfte in die Entscheidung einflossen.

21-Jähriger ist seit 2016 als Trainer aktiv

Salomon ist bereits seit 2016 Schwimmtrainer beim TSV Rethen – mit einem Intermezzo beim VfL Grasdorf, wo er zwischenzeitlich einsprang. Im Dezember 2018 übernahm der Rethener das Amt des sportlichen Leiters bei den TSV-Schwimmern. Der Erfolg sei schon jetzt spürbar, sagt Matthias Urbanski, Leiter der Schwimmsparte des Vereins: „In den beiden von ihm betreuten Nachwuchsgruppen haben sich die Teilnehmerzahlen sofort spürbar vergrößert.“ Die Gesamtzahl der Mitglieder habe sich im vergangenen Jahr von 165 auf rund 190 erhöht. Dabei seien die Anmeldungen konstant geblieben, es habe aber weniger Kündigungen gegeben.

Umso mehr freut sich Urbanski über die Ehrung am Dienstagabend: „Das ist klasse. Wir haben es geschafft, uns gegen große Vereine wie VfL Eintracht Hannover und den TKH durchzusetzen“, jubelt Urbanksi. Siegerin bei der Preisverleihung wurde Anna-Lena Schrader vom Turn- und Sportverein Germania Arpke.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf