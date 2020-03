Leine-VHS stellt am St.-Patrick’s-Day Irland vor

Laatzen-Mitte

Grüne Wiesen, jede Menge Schafe und einladende Pubs: Dass Irland weitaus mehr zu bieten hat als dies, zeigt der Reisefotograf Georg Berthold am 17. März bei der Leine-VHS. Am irischen Nationalfeiertag, dem St.-Patrick's-Day, präsentiert der Hannoveraner zahlreiche Impressionen von der grünen Insel. Neben 600 Meter hohen Klippen, Fjorden, Bergen und endlosen Stränden zeigt Berthold auch Bilder von alten Ruinen, Steinkreisen und Hinterlassenschaften der Kelten. Das Beeindruckendste an Irland seien jedoch die Menschen, die überall mit viel Zeit und einer großen Portion schwarzem Humor Gäste wie einen der ihren begrüßen, berichtet Berthold.

Außerdem stellt der Referent Dublin vor, die Hauptstadt der Republik Irland mit dem Trinity College, wo das Book of Kells aufbewahrt wird. Und natürlich fehlt auch nicht der Besuch im Storehouse der Guinness-Brauerei mit einer Ausstellung der 200-jährigen Brautradition. Geschichte und Gegenwart werden in Kilkenny und dem Rock of Cashel, einer gewaltigen mittelalterlichen Burganlage, sowie in Killarney lebendig. Eine der schönsten Küstenstraßen der Welt, dem Ring of Kerry, führt an steil herabfallenden Klippen, zerklüfteten, malerischen Buchten und kleinen Stränden vorbei. Über die berühmte Halbinsel Dingle mit einer spektakulären Landschaft geht es zu den Klippen von Moher, eine bis zu 200 Meter hohe Steilküste und weiter nach Galway. Abgerundet wird der Reisebericht von einer Auswahl an Fotos von den Bergen und Seen der wildromantischen Connemara.

Georg Berthold ist seit 1975 Reisefotograf

Referent Georg Berthold ist bereits seit 1975 als Reisefotograf tätig. Seine Expeditionen haben ihn unter anderem nach Israel, Jordanien, Ägypten, in den Libanon und nach Syrien geführt. Seit 2012 leitet Berthold auch regelmäßig Studienfahrten. In seinen Vorträgen berichtet er von den Ländern, die er bereits bereist hat, und verleiht ihnen mit persönlichen Erlebnissen, Insider-Tipps und Anekdoten eine ganz besondere Note.

Der Vortrag beginnt am Dienstag, 17. März, um 19 Uhr in den Räumen der Leine-VHS, Senefelderstraße 17/19, und endet um 21.15 Uhr. Die Teilnahme kostet 14 Euro. Anmeldungen nimmt die Leine-VHS unter der Telefonnummer (0511) 89886 222 und im Internet auf www.leine-vhs.de entgegen.

Von Stephanie Zerm