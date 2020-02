Leine-VHS organisiert Reise nach Dresden

Laatzen

Zwei interessante auswärtige Angebote hat die Leine-VHS in den nächsten Monaten im Programm: Im März steht ein Landtagsbesuch in Hannover an, im Mai geht es bei einer dreitägigen Studienreise mit musikalischem Schwerpunkt in die Elbmetropole Dresden. Karten für die Oper „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini , die in der berühmten Semperoper aufgeführt wird, sind im Preis der Fahrt bereits enthalten.

Mitfahrer übernachten am Elbufer

Die Mitfahrer übernachten im Maritim-Hotel Dresden direkt am Elbufer und in unmittelbarer Nähe zur Altstadt. „Die Sehenswürdigkeiten mit Semperoper, Frauenkirche und Dresdner Zwinger sind fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen“, teilt die Leine-VHS mit. Das Hotel mit Vier-Sterne-Standard verfüge unter anderem über einen Wellnessbereich.

Die Fahrt beginnt am Freitag, 1. Mai, um 9 Uhr am ZOB in Hannover. Nach der Ankunft im Hotel in Dresden können die Teilnehmer die Stadt auf eigene Faust erkunden. Am zweiten Tag führt ein Stadtführer die Reisegruppe zwei Stunden lang auf den Spuren von August I. von Sachen durch die historische Altstadt. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung, am Abend steht dann die Aufführung von Puccinis „ Madama Butterfly“ auf dem Plan.

Schifffahrt auf der Elbe ist inklusive

Zum Abschluss der Reise folgt am Sonntag, 3. Mai, eine 90-minütige Schifffahrt auf der Elbe. Vom Terrassenufer in der Dresdner Altstadt fährt die Gruppe flussaufwärts bis zum Blauen Wunder in Blasewitz. Im Anschluss erfolgt die Rückfahrt nach Hannover.

Der Preis für die Reise beträgt 475 Euro pro Person bei Übernachtung im Doppelzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 55 Euro. Das Frühstück ist inklusive. Die Leine-VHS organisiert die Fahrt in Kooperation mit Dr. Augustin Studienreisen, der VHS Calenberger Land sowie der VHS Langenhagen. Begleitet wird die Gruppe von Rosie Castera. Sie hat Musik und Kunst auf Lehramt studiert und organisiert Musik-, Kunst- und Theaterveranstaltungen.

Anmeldungen nimmt die Leine-VHS in der Geschäftsstelle an der Senefelderstraße 17/19, unter Telefon (0511) 89886-222 sowie im Internet auf leine-vhs.de entgegen.

VHS bietet auch Landtagsbesuch an

Einen kostenfreien Besuch des Niedersächsischen Landtags bietet die Leine-VHS am Dienstag, 17. März, an. Unter der Leitung der Landtagsabgeordneten Silke Lesemann schauen sich die Teilnehmer den Plenarsaal und weitere zentrale Bereiche des historischen Leineschlosses an. Lesemann berichtet zudem über die Arbeit des Landesparlaments. Die etwa einstündige Führung beginnt um 16.30 Uhr. Anmeldungen sind bei der Leine-VHS unter Angabe der Kursnummer 10204L möglich.

Von Daniel Junker