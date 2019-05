Leine-VHS bietet Lesung und Workshops für „Kriegsenkel“ an

Nachrichten Laatzen - Leine-VHS bietet Lesung und Workshops für „Kriegsenkel“ an Auch 74 Jahre nach der Kapitulation von Nazi-Deutschland wirken die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs noch nach – generationsübergreifend. Die Autorin Heike Pfingsten-Kleefeld und die Beraterin Marina Röthlinger haben sich mit „Kriegsenkeln“ beschäftigt und laden ab 8. Mai zu Veranstaltungen ein.

Die Beraterin Marina Röthlinger (links) und die Autorin Heike Pfingsten-Kleefeld bieten am Mittwoch, 22. Mai, sowie am Mittwoch, 19. Juni, zwei Informationsabende über "Das schwierige Erbe der Kriegsenkel" im Rahmen des Bundesprogramms €žDemokratie leben! im Laatzener Stadthaus an. Quelle: Daniel Junker