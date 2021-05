Gleidingen

Das Lehrschwimmbecken in Gleidingen ist ab Montag, 31. Mai, wieder geöffnet. Das teilte Bürgermeister Jürgen Köhne am Donnerstag in der virtuellen Ratssitzung mit. Reha-Kurse und Schwimmunterricht seien dann in dem Becken unterhalb der Schulturnhalle wieder möglich. Auch Vereine sollen das städtische Lehrschwimmbecken wieder nutzen können. „Wir haben die Hoffnung, dass wir ab der nächsten Woche schrittweise in den Normalbetrieb gehen können“, sagte Köhne.

Lange werde der aber nicht andauern, denn in Gleidingen stehen in diesem Sommer umfangreichere Reparaturarbeiten an. Der CDU-Ratsherr und Bürgermeisterkandidat Christoph Dreyer stellte deshalb am Donnerstag die Frage, ob das Lehrschwimmbecken den Vereinen nicht zusätzlich am Wochenende zur Verfügung gestellt werden könne – weil die Zeit knapp sei und an Wochentagen der Schulsport berechtigterweise Priorität habe. Bürgermeister Köhne sagte zu, dies prüfen lassen zu wollen.

Bereits in dieser Woche haben die ersten Kurse für Schwimmschüler im Aqualaazium begonnen. Die etwa 120 Kinder waren seit der Schließung des Bades im November auf die Warteliste gekommen. Darüber hinaus bereitet das Aqualaazium die weitere Öffnung von Becken, Fitnessangeboten und der Sauna vor.

Während das städtische Lehrschwimmbecken während des Sommers für Reparaturarbeiten geschlossen wird, soll das Bad in Grasdorf geöffnet bleiben. Die Wartungsarbeiten dort seien vorgezogen worden, heißt es.

Von Astrid Köhler