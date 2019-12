Die Laatzener Fahrradgruppe in Ingeln-Oesselse lädt für Dienstag, 17. Dezember, 18 Uhr zum lebendigen Adventskalender an den Dorfbrunnenplatz ein. Am Weihnachtsbaum werden rund 60 Besucher erwartet, die dort singen und einen Imbiss erhalten. Das nächste Türchen wird tags drauf in der Kirche geöffnet.