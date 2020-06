Laatzen-Mitte

Unter dem dauerhaften Surren ihrer zahlreichen Propeller erhebt sich am Sonnabendmorgen eine kleine Drohne mitsamt installierter Hasselblad-Kamera über eine dicht und hoch bewachsene Wiese zwischen Rodelberg und Leine in Laatzen.

Am Steuerpult, mehrere Meter unter ihr, stehen Joachim Kopatzki und seine Frau Petra. Beide schauen konzentriert auf den Kameramonitor. Der Laatzener Fotograf hatte sich mit seinem Fluggerät beim Jagdpächter Siegfried-Karl Guder gemeldet und Hilfe angeboten, als dieser in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung von seiner aktuellen Suche nach Rehkitzen berichtet hatte.

Mit der Drohne von Joachim Kopatzki wird versucht, vor dem Mähen der hüfthoch zugewachsenen Wiesen von Landwirt Götz Rehbock dort kauernde Rehkitze aus der Luft aufzuspüren. Quelle: Torsten Lippelt

Jungtiere flüchten nicht bei Gefahr

„Die Landwirte müssen vor dem jetzt geplanten Mähen ihrer Wiesen und Felder sichergehen, dass dort nicht im hohen Bewuchs Rehkitze liegen“, erläutert der Jagdpächter. Die jungen Rehe würden sich selbst bei großer Nähe möglicher Gefahren nur flach zu Boden drücken und nicht wegrennen – was bei den Mähwerken an den Treckern ihren sicheren Tod bedeutet. Wenn die Landwirte selbst keine Möglichkeit haben, ihren Mähbereich vorher zu kontrollieren, wenden sie sich an den jeweils zuständigen Jagdpächter um Hilfe.

„Ich habe in meinem Bereich zwölf Landwirte“, sagt Guder. Erstmalig hat er am Wochenende auf Wunsch des Landwirtes Götz Rehbock eine 2,8 Hektar große Wiese mittels Drohnentechnik nach Kitzen abgesucht. Zu seiner praktischen Unterstützung vor Ort und zum Mitbegehen der Wiesen sind aus seinem Hegering Kronsberg auch Jörg Papmeyer und Niklas Siwczak mit seinem angeleinten Deutsch-Kurzhaar Nala dabei.

Sicher gelandet: Das mit einer Kamera bestückte Fluggerät. Quelle: Torsten Lippelt

Hohes Gras macht die Suche schwierig

Die rund einstündige Suchaktion aus der Luft bleibt erfolglos – zumindest was das Auffinden von Rehkitzen angeht. „Bei dem hohen Gras und Schattenwurf durch Sonnenschein ist es schwer, aus mehreren Metern Höhe etwas zu finden“, erläutert Drohnenpilot Joachim Kopatzki, der zum ersten Mal zum Rehkitzschutz sein Fluggerät hat aufsteigen lassen.

Bevor die Drohnentechnik zum Einsatz kam, mussten die Landwirte mit mehreren Leuten die Wiese absuchen – ein recht aufwändiges Prozedere. Werden sie fündig, nehmen sie das Jungtier mit Handschuhen und tragen es vorsichtig um. Sie wollen vermeiden, dass ihr Geruch an dem Kitz haftet und die Mutter es später nicht mehr annimmt.

„Aber es wäre fahrlässig gewesen, nichts zu machen“, sieht er das Positive seines ehrenamtlichen Einsatzes. Zumindest kann Götz Rehbock danach nun problem- und sorgenfrei beide Wiesen mähen.

Joachim und Petra Kopatzki kontrollieren den Bildschirm der Drohne. Quelle: Torsten Lippelt

Suche mit der Wärmebildkamera

Am frühen Sonntagmorgen hatte Guder zusammen mit Jörg Papmeyer dann eine neue Suche gestartet. Dazu war um 6 Uhr früh die mit Rehkitzsuche erfahrene Iris Köhler aus Burgwedel mit ihrer Wärmebildkamera-Drohne nach Laatzen gekommen. Doch auch diese Form der Luftkontrolle, die norddeutschlandweit schon vielen Hundert Kitzen das Leben gerettet hat, bringt kein Jungtier zutage. „Kitze haben wir nicht gefunden, aber zwei Hasen und ein wegspringendes Reh“, lautet die Bilanz von Guder.

Vor dem Mähen müssen die Felder nach Rehkitzen abgesucht werden. Quelle: Torsten Lippelt

Von Torsten Lippelt