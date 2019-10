Alt-Laatzen

Jesus als „Weltenherrscher“, „Anwalt der Armen“, „treuer Hirte“ oder Pazifist: Die Vorstellungen davon, wer Jesus war und was mit ihm bis heute assoziiert wird, sind vielfältig. Doch was sagt die historische Forschung über Jesus, und was macht denjenigen aus, auf den sich weltweit mehr als zwei Milliarden Christen...