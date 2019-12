Land lehnt Tempo 30 auf Hildesheimer Straße in Gleidingen ab

Gleidingen

Der von Anwohnern und Ortsrat seit Langem gehegte Wunsch, auf der Hildesheimer Straße in Gleidingen Tempo 30 anzuordnen, wird wohl auf absehbare Zeit nicht erfüllt. Die Landesregierung hat den Antrag, an einem entsprechenden Modellprojekt teilzunehmen, abgelehnt.

Bislang dürfen Fahrzeuge auf der Hildesheimer Straße in diesem Abschnitt maximal 50 Kilometer pro Stunde fahren. Da in Gleidingen jedoch noch weitgehend Kopfsteinpflaster verbaut ist, klagen Anwohner schon seit Längerem über den damit verbundenen Lärm. Der Ortsrat hatte deshalb 2017 eingefordert, dass eine Reduzierung der Geschwindigkeit geprüft wird.

Laatzen geht bei Modellprojekt leer aus

Die Stadtverwaltung rechnete sich Chancen aus, am Modellprojekt Tempo 30 des niedersächsischen Verkehrsministeriums teilzunehmen. Insgesamt 42 Kommunen hatten sich dafür landesweit beworben – darunter auch die Stadt Laatzen, die die Regelung für den Abschnitt zwischen Enzianweg und Dammackerweg beantragte. Jetzt kam jedoch die Absage aus Hannover: Demnach kommt in der Region Hannover nur die Stadt Garbsen zum Zuge, Laatzen geht hingegen leer aus.

Die Einführung von Tempo 30 ist damit für Gleidingen in weite Ferne gerückt – zumindest so lange sich die Gesetzeslage nicht ändert. Denn die Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen grundsätzlich mindestens 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sein müssen. Die Hildesheimer Straße in Gleidingen fällt als Kreisstraße unter diese Regelung.

Tempo 30 ist nur vor Kitas und Schulen erlaubt

Zwar gibt es Ausnahmen – doch die ziehen in Gleidingen nicht. So sei vor Schulen, Kindertagesstätten und Pflegeheimen Tempo 30 vorgeschrieben, erläutert Stadtsprecher Matthias Brinkmann die Rechtslage. Umgesetzt werde diese Ausnahmeregelung etwa auf der Erich-Panitz-Straße auf Höhe der Albert-Einstein-Schule, wo die Stadt derzeit die neue Kita Pinienweg errichten lässt.

Das sonst geltende Tempo-50-Minimum gilt für den Großteil der Hildesheimer Straße. In Rethen und Gleidingen ist Laatzens Verkehrsader als Kreisstraße 266 ausgewiesen, in Alt-Laatzen als Landesstraße 393. Lediglich in Grasdorf wäre eine Temporeduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde rechtlich umsetzbar, wenn „aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das Risiko einer Beeinträchtigung übersteigt“, wie es in der Straßenverkehrsordnung heißt.

Leiser Asphalt kommt frühestens 2030

Der Gleidinger Ortsrat hatte zuletzt 2017 aus Lärmschutzgründen auf eine Temporeduzierung gedrungen. Mindern ließen sich die Fahrgeräusche des Autoverkehrs auch durch das Aufbringen einer Asphaltdecke. Auf Anfrage teilte die Region Hannover allerdings mit, dass mit einer Erneuerung nicht vor 2030 zu rechnen sei.

Beim Modellprojekt Tempo 30 will das Land in den nächsten Jahren die Wirkung von Temporeduzierungen an Hauptverkehrsstraßen untersuchen lassen. Dabei wird unter anderem ermittelt, wie sich eine Geschwindigkeitsreduzierung auf den CO2-Ausstoß, den Verkehrslärm, die Sicherheit und den Verkehrsablauf auswirkt.

