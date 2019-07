Rethen/Gleidingen

Auf eine große Finanzspritze für die neue gemeinsame Feuerwache der Ortsfeuerwehren Rethen und Gleidingen durfte sich die Stadt schon im März freuen. Seit Dienstag hat sie es nun auch schwarz auf weiß, dass das Land 1,65 Millionen Euro für das inzwischen mit 5,85 Millionen Euro veranschlagte Bauprojekt zwischen der Hildesheimer und Braunschweiger Straße in Rethen dazugibt. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius kam persönlich nach Laatzen, um den Bewilligungsbescheid zu unterschreiben und den Neubau wenige Wochen vor dessen Eröffnung zu besichtigen.

„Feuerwehren sind unverzichtbar für die Sicherheit von Menschen in den Städten und Gemeinden“, sagte Pistorius, der besonders die Arbeit der Ehrenamtlichen hervorhob. Sie gewährten den flächendeckenden Brandschutz in Niedersachsen. Erstmals seit 25 Jahren könne das Land wieder im größeren Stil Bedarfszuweisungen für besondere Aufgaben verteilen. Insgesamt 14 finanzschwachen Kommunen, die ihren Brandschutz verbessern wollen, hat das Ministerium Zuschüsse im Gesamtwert von 10,65 Millionen Euro bewilligt. Dabei erhält Laatzen nach dem Landkreis Schaumburg (3 Millionen Euro) die zweithöchste Einzelsumme. Dass sich in Rethen und Gleidingen zwei Ortsfeuerwehren an einem Standort zusammenschließen, sei sinnvoll, sagte der Minister im Beisein von Vertretern der Verwaltung und der beiden Feuerwehren sowie der Ortsbürgermeister aus Rethen und Gleidingen.

Die Fahrzeughalle bietet auf etwas mehr als 600 Quadratmetern Platz für acht Fahrzeuge – im Bild sind auch schon die dazugehörigen Absaugschläuche für die Abgase zu sehen – sowie ein Waschplatz. Quelle: Astrid Köhler

Bürgermeister: Investitionen sind dringend notwendig

Es sei dringend notwendig, dass die Infrastruktur auf Vordermann gebracht werde, auch wenn sich die Kommune dafür verschulden müsse, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne, der auf zahlreiche weitere aktuelle Umbau- und Neubauprojekte der Stadt verwies. Laatzen sei sehr dankbar für die finanzielle Hilfe des Landes und hoffe auf weitere Unterstützung für die dringend nötigen Investitionen in Schul- und Kita-Gebäude.

Die Stadt habe noch weitere Anträge auf Bedarfszuweisungen gestellt, erinnerte sich Pistorius, eh er sich von Laatzens Stadtbrandmeister den Neubau mit 1530 Quadratmetern Nutzfläche zeigen ließ. Die Arbeiten lägen trotz kleinerer Verzögerungen gut im Zeitplan, sagte Sebastian Osterwald. Für das Projekt seien aber auch weniger als 16 Monate angesetzt. Der erste Spatenstich erfolgte im Mai 2018, die Grundsteinlegung für die neue Feuerwache im August, und schon im Oktober wurde Richtfest gefeiert. Die Eröffnungsfeier ist seitens der Stadt noch für den 31. August geplant.

Sobald die gemeinsame Feuerwache für die Ortsfeuerwehren Rethen und Gleidingen fertiggestellt und bezogen ist, soll das mehr als 60 Jahre alte Gebäude der Rethener Wehr abgerissen werden. Quelle: Astrid Köhler

Ortsfeuerwehren stehen emotionale Zeiten bevor

„Der Umzug wird ziemlich emotional, weil er bei uns auch einen Abschied aus dem Dorf bedeutet“, sagte Gleidingens stellvertretender Ortsbrandmeister André Oestreich. Auf der anderen Seite beginne ein neues Kapitel mit deutlich mehr Platz für die 37 Aktiven sowie deren Ausrüstung und Fahrzeuge. „Wir freuen uns, wenn wir nicht mehr die enge Werkstatt und endlich richtige Lagerräume haben“, sagte Rethens Ortsbrandmeister Denis Schröder. Der Feuerwehr dort stehen gleichfalls emotionale Zeiten bevor.

Sobald die 67 Aktiven aus Rethen den Neubau bezogen haben, wird ihr 1957 errichtetes Feuerwehrhaus abgerissen. „An seiner Stelle entsteht in den Folgemonaten ein doppelgeschossiges Parkdeck. Dieses ist vornehmlich den Einsatzkräften vorbehalten. Rund 20 Stellplätze, die von der Braunschweiger Straße aus erreichbar sind, sollen jedoch auch Bürger nutzen können.

Baukosten für Feuerwache steigen

Die Baukosten für das Gesamtprojekt Feuerwache Rethen-Gleidingen waren zuletzt noch einmal leicht angestiegen. Noch vor einem Jahr war die Stadt von 5,66 Millionen Euro ausgegangen. Zum Vergleich: Beim Haushaltsbeschluss Ende 2017 standen rund 4,5 Millionen Euro im Plan. Als Grund verwies die Stadt unter anderem auf das schlechtere Ausschreibungsergebnis.

Lesen Sie auch:

Ortsrat stimmt für Parkdeck bei neuer Feuerwache

Grundstein für Feuerwehrhaus ist gesetzt

Zwei Ortsfeuerwehren feiern gemeinsam Richtfest

Von Astrid Köhler