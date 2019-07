Laatzen-Mitte

Auf brutale Weise hat ein Ladendieb am Mittwoch Parfüm im Wert von 300 Euro aus einer Drogerie im Leine-Center gestohlen. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr im Obergeschoss bei Rossmann. Der Mann war aufgefallen, weil ein Alarm ertönte, als er die Drogerie verlassen wollte. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der zufällig in der Nähe war, wurde auf die Situation aufmerksam und versuchte, den 18 bis 20 Jahre alten Mann an seiner Flucht zu hindern. Zunächst gelang es ihm auch, den Dieb festzuhalten. Doch dann schlug dieser plötzlich mit einem Schlagring zweimal so stark in den Nierenbereich, dass der Mitarbeiter den Griff lockern musste und zu Boden ging. Er wurde leicht verletzt. Von den fünf gestohlenen Parfümfläschchen blieb eines am Tatort zurück.

Der Dieb, der in unbekannte Richtung floh, soll etwa 1,70 Meter groß sein, südländisch aussehen und sehr kurze, braune Haare haben. Bei der Tat trug er eine graue Hose und eine graue Jacke der Marke Jack and Jones sowie einen blauen Rucksack mit Schulterriemen.

Mehrere Centerbesucher sollen Zeuge der Straftat geworden sein. Hinweise erbittet die Polizei in Laatzen unter Telefon (0511) 1094315.

Von Astrid Köhler