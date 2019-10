Zwei Jahre auf Weltreise: Nur der Grasdorfer Streuselkuchen fehlte

Grasdorf

In Ruhe auf der Bank im Garten sitzen und erst mal einen Kaffee trinken. Das war das Erste, was Dorit Battermann und Holger Schröder gemacht haben, als sie nach zwei Jahren Weltreise wieder zu Hause in Grasdorf ankamen.

22 Monate lang hatte das Ehepaar mit einem Oldtimer-Bus die Welt erkundet. In vier Etappen reisten sie durch Südamerika, die USA, Kanada und Asien. Dabei sind sie unter anderem in den Anden Südpatagoniens gewandert, mit dem Schiff nach Kap Horn und dem Motorroller durch Thailand gefahren, haben sich mit dem Fahrrad Myanmar angesehen und in Alaska Eisbären und Elche getroffen. Die meiste Zeit haben sie in ihrem 33 Jahre alten VW-Bus namens Blaubärt gewohnt.

Zur Galerie Eindrucksvolle Bilder haben die beiden Grasdorfer bei ihrer Weltreise gemacht – meistens wurde im VW-Bus geschlafen.

Streuselkuchen und Vollkornbrot fehlen

Seit ein paar Wochen ist das Ehepaar nun wieder zurück in Grasdorf. Heimweh hatten die Weltenbummler zwar nicht. Aber einige Dinge haben sie dennoch schmerzlich vermisst: „Vor allem der Streuselkuchen von meiner Mutter hat uns gefehlt“, sagt Dorit Battermann. „Auf der Reise haben wir sehr oft darüber gesprochen.“ Ebenso hätten sie deutsches Vollkornbrot vermisst und die Möglichkeit, richtig kochen zu können.

Zwar ist Battermann in Grasdorf aufgewachsen. Zuhause fühlt sie sich aber überall auf der Welt. „Für mich ist Zuhause immer dort, wo ich gerade bin und mich wohlfühle“, sagt die 51-Jährige.

Deutscher Müll am Strand von Vietnam

Was sie auf ihrer Weltreise am meisten beeindruckt hat, war die extreme Hilfsbereitschaft der Menschen. „Wir haben uns in allen Ländern willkommen gefühlt“, sagt Holger Schröder. Aber noch etwas hat sich dem Ehepaar eingeprägt: der deutsche Müll, den es in vielen Ländern gesehen hat. „Wir haben an der Küste in Vietnam leere Verpackungen von Aldi-Fleischsalat und von Spreewaldgurken entdeckt“, sagt Battermann. Daher will das Ehepaar nun in Deutschland noch bewusster einkaufen. „Wir waren uns davor schon der Problematik bewusst, aber nachdem wir überall die Müllberge gesehen haben, wissen wir, dass es so mit der Erde nicht weitergehen kann.“

Schröder arbeitet seit dem 1. Oktober wieder im Büro, und Battermann zieht es für drei Wochen nach Nepal, wo die Entwicklungshelferin bereits öfter berufsbedingt war. Was für sie rückblickend das Beste an ihrer Weltreise war? „Ganz einfach“, sagt Battermann, „dass wir sie gemacht haben. Denn wenn man sich etwas vornimmt, sollte man es tun, solange man dazu die Möglichkeit hat.“

Von Stephanie Zerm