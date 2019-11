Gospel Singers überzeugen beim Jahreskonzert

Laatzen-Mitte

Bei ihren Jahreskonzerten in der Albert-Einstein-Schule haben die Laatzen Gospel Singers am Wochenende erneut ihre musikalische Qualität unter Beweis gestellt. Am Sonnabend legte das Ensemble unter der Leitung von Nike Ahrens einen brillanten, von den Besuchern gefeierten Auftritt im fast vollständig gefüllten Forum der Schule hin. Zum Auftakt traten die mehr als 30 Sänger zum Song „O Kaana Kameme“ in den bekannten braunweißen Roben vor das Publikum – und sofort hatte die sympathische Gruppe ihr Publikum fest in der Hand.

Danach folgte eine etwa zweistündige Reise durch verschiedene Genres: Von Traditionals über Popsongs bis zu Filmmusiken war alles dabei. Dabei stellten die Gospel Singers ganz nebenbei unter Beweis, dass die Grenzen der musikalischen Stilrichtungen bei dieser Gruppe fließend sind.

In den Titel „Joyful Joyful“, der auf dem Thema der „Ode an die Freude“ aus Beethovens neunter Sinfonie beruhte, hatte das Ensemble sogar einen Rapteil eingebaut, bei dem sich Chorleiterin Ahrens und Sänger Martin Krull ein musikalisches Wortgefecht lieferten. „Das ist mein Lieblingslied“, teilte Ahrens dem Publikum dann auch gleich mit. Dass das Ensemble große Freude an solchen eingebauten Extras hat, nahmen die Besucher den Sängern sofort ab.

Nach der Pause blieb die Bühne zunächst leer. Ein großer Teil der Gruppe hatte sich hinter den Zuschauerreihen postiert, einige Sänger bezogen inmitten des Publikums Position. Dann hallten plötzlich Tierlaute durch den Raum – zunächst leiser, dann immer lauter. Einige Chormitglieder liefen durch den Saal, um an unterschiedlichen Orten immer intensiver Affen- und Löwengeräusche zu intonieren. Als sich schließlich die Melodie des Titels „Circle of Life“ aus dem Musical König der Löwen herauskristallisierte, hatten sich die Sänger schon wieder auf der Bühne eingefunden – diesmal in schwarzer Kleidung mit roten Umhängen. Ein starker Auftritt.

Sänger simulieren Regenschauer mit Körpergeräuschen

Beim Titel „ Africa“ der Band Toto simulierten die Gospel Singers sogar einen kräftigen Regenschauer – und zwar nur mit Körpergeräuschen. Zunächst rieben sich die Musiker die Hände, danach begannen einige von ihnen mit den Fingern zu schnipsen. Die Gruppe ließ damit den Eindruck von Regentropfen entstehen, die leise auf die Erde fallen. Den aufkommenden Schauer stellten die Musiker schließlich dar, indem sie mit ihren Hände auf ihre Körper schlugen. Schließlich mündete die akustische Performance im allseits bekannten Song der US-amerikanischen Rockband.

Bei den meisten Titeln wurden die Laatzen Gospel Singers von Fabian Bender (Gitarre), Martin Schwarz (Bass), Benjamin Schramm (E-Piano) und Hening Fahß (Schlagzeug) begleitet. Dass die Gospel Singers aber auch ganz ohne Instrumente brillieren können, zeigten sie unter anderem beim Titel „Oh Lord Hear my Prayer“. Mit zunehmender Anzahl der Stimmen – und damit auch der Tonlagen – steigerte sich der Titel zu einer mitreißenden Forderung, bis die Lautstärke wieder verebbte und am Ende nur noch ein leiser, klagender Gesang den Saal erfüllte.

Von Daniel Junker