Kunstpreis wird erst später im Jahr verliehen

Laatzen

Kunstliebhaber müssen sich etwas gedulden, die Künstler selbst können sich noch mehr Zeit lassen: Die ab 25. Mai geplante Ausstellung für den diesjährigen Kunstpreis Laatzen zum Thema „ Stadtlandschaften“ wird wegen der Corona-Krise verlegt. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachgeholt werden. Das teilte der Kunstkreis Laatzen mit, der den Wettbewerb gemeinsam mit der Werbegemeinschaft des Leine-Centers ausgeschrieben hat.

„Die derzeitigen Kontaktbeschränkungen lassen eine Ausstellung im Mai und Juni mit anschließender Preisverleihung nicht zu“, sagte die Kunstkreisvorsitzende Monika Gorbuschin. Der Verein habe sich daher gemeinsam mit dem Centermanagement entschieden, den Kunstpreis auf einen späteren Termin im Jahr zu verschieben. Wann dies möglich sei, richte sich auch nach dem weiteren Verlauf der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen. „Wir müssen vorsichtig sein und wollen uns an die Regeln halten und an das, was die Stadt Laatzen, das Land und die Bundesregierung sagen“, betonte Gorbuschin.

Anzeige

Wettbewerb wird verschoben: Monika Gorbuschin und Dietmar Weiß haben im März das Plakat für den diesjährigen Kunstpreis vorgestellt. Quelle: Ralf Schunk (Archiv)

Weitere NP+ Artikel

Hoffnung auf breite Beteiligung zu späterem Zeitpunkt

Aufgrund der bis Ende August geltenden Veranstaltungsverbote sei frühestens im Spätsommer, womöglich auch erst im Herbst mit einem Nachholtermin zu rechnen. „Wir gucken, was wann möglich ist“, so die Vereinsvorsitzende. Die Bilder alternativ an der frischen Luft zu zeigen, um die Abstandsvorgaben besser einhalten zu können, sei kein Thema. Das Gleiche gelte für den möglichen Ausschluss der Öffentlichkeit durch den Verzicht auf die übliche zweiwöchige Ausstellung und den Publikumspreis. „Über eine Veränderung des Kunstpreises haben wir uns noch keine Gedanken gemacht“, sagte Gorbuschin. „Wir hoffen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt ein breites Publikum beteiligen können.“

Künstler können ein bis zwei neue, unsignierte Gemälde zum Thema „ Stadtlandschaften“ einreichen. Normalerweise müssen diese in den vergangenen zwölf Monaten entstanden sein. „So lange es keine alten Bilder sind, drücken wir in diesem Jahr ein Auge zu“, sagte Gorbuschin. Details zu den Teilnahmebedingungen gibt es auf der Internetseite www.kunstkreis-laatzen.org.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler