13 Kinder und Jugendliche haben beim diesjährigen Malwettbewerb des Kunstkreises Laatzen mitgemacht – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Am Mittwochnachmittag wurden in Rethen die drei Erstplatzierten der beiden Altersgruppen geehrt: vier Mädchen und junge Frauen sowie ein Brüderpaar.