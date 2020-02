Die Künstlerin Edyta Kotlinska thematisiert in ihren Malereien und Objekten die Gestalt, die Psyche und die Seele des Menschen. Einige Werke der gebürtigen Polin zeigt der Kunstkreis ab Sonntag, 1. März, in einer Ausstellung. Am gleichen Tag verleiht der Verein auch die Preise des Jugend-Schreibwettbewerbs.