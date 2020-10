Rethen

Der Kunstkreis Laatzen bietet auch während der gerade begonnen Herbstferien Sportkurse an. Wer will, kann jederzeit mitmachen. Alle Kurse finden im Haus des Kunstkreises an der Hildesheimer Straße 368 in Rethen statt.

Dienstags steht von 18 bis 19.15 Uhr Tai Chi Chuan auf dem Programm. Dabei soll unter anderem eine Aufrichtung des Körpers und Besinnung auf sich selbst, abseits von Ablenkung und Zerstreuung, erreicht werden. Geleitet wird der Kurs von Wolfgang Eikens. Anmeldungen nimmt er per E-Mail an wolfgangeikens@gmail.com und telefonisch unter (01 77) 1 74 38 22 entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Unterrichtseinheit 8,50 Euro, wobei die zehn Einheiten im Voraus zu zahlen sind.

Anzeige

Donnerstags bietet Vanessa Nothdurft von jeweils 19.30 bis 21 Uhr Qi Gong an. Die aus China stammende Bewegungskunst soll einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Gesundheit leisten. Anmeldungen nimmt die zertifizierte Qi-Gong-Lehrerin unter der Telefonnummer (01 78) 8 89 98 90 und per E-Mail an mail@vanessa-nothdurft.de entgegen. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro für drei Übungseinheiten und 12 Euro für eine Einzelstunde.

Orientalischer Tanz für Kinder und Erwachsene

Ebenfalls donnerstags können Kinder und Erwachsene den orientalischen Tanz erlernen und dabei ein ideales Ganzkörpertraining absolvieren, das zu mehr Beweglichkeit und einer bessere Haltung führt. Von 15 bis 17 Uhr sind die Kinder an der Reihe, von 17 bis 19 Uhr die Erwachsenen. Anmeldungen nimmt die Leiterin Brigitte Keune telefonisch unter (05 11) 70 03 02 33 und per E-Mail an brigitte.keune.tanzen@gmail.com entgegen. Die Kursgebühr beträgt für Kinder monatlich 15 Euro, für Erwachsene 18 Euro.

Freitags von 18 bis 20 Uhr unterrichtet Angela Hillert dann Kundalini Yoga. Dabei können Teilnehmer unter anderem ihr schlummerndes kreatives Potenzial entdecken. Anmeldungen nimmt Hillert unter der Mobilnummer (0 15 20) 7 84 31 41 und unter der E-Mail-Adresse onkarjot@gmx.de entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Unterrichtseinheit 13 Euro.

Von Stephanie Zerm