Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen sind wegen der Corona-Pandemie noch bis Ende August verboten. Deshalb kann das Hemminger Kulturzentrum bauhof seine Künstler derzeit nur beim Kultursommer der Region im Garten von Schloss Landestrost in Neustadt auftreten lassen. Und auch wenn ab September wieder drinnen Theater gespielt und musiziert werden darf, ist das kleine Domizil des Vereins kein geeigneter Ort: Gerade einmal 20 bis 25 Besucher dürften dort wegen der weiter geltenden Abstandsregeln eingelassen werden. „Das macht keinen Spaß und ist wirtschaftlich auch nicht darstellbar“, erläutert Klaus Grupe, Vorsitzender des bauhof-Trägervereins. Deshalb präsentiert er von September bis Dezember sechs Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Kabarett und Comedy in Laatzen.

Stadtmitarbeiterin: „Wir tüfeln zurzeit noch am Saalplan“

Schon vor Beginn der Corona-Zeit hatte Kontakte zu Sabrina Deharde, im Laatzener Rathaus für die Kultur zuständig, gegeben. Damals hatte man allerdings nur an eine Kooperation für eine Veranstaltung gedacht. Jetzt haben die Partner gleich sechs Termine vereinbart. „Wir tüfteln zurzeit noch am Saalplan“, sagt Deharde. Die Besucher dürften in der Regel paarweise sitzen. „Aber wenn eine vierköpfige Familie kommt, finden wir auch eine Lösung“, meint sie. Und sie ist zuversichtlich, auch unter Einhaltung der Abstandsregeln so viel Publikum unterbringen zu können, wie sonst in den bauhof in Hemmingen passen: insgesamt rund 100. In dem vorgesehenen Spielort in der Albert-Einstein-Schule haben in virusfreien Zeiten etwa viermal so viele Zuschauer Platz.

Für den Verein kann die Kalkulation dadurch voraussichtlich aufgehen. Aber Grupe ist vor allem froh, dass er einigen Künstlern zu einem Auftritt und damit zu ein bisschen Einkommen verhelfen kann.

6 Kulturveranstaltungen bis Dezember Am Freitag, 18. September, beginnt der Reigen der sechs bauhof-Veranstaltungen in Laatzen mit dem Musik-Comedian Lars Redlich. „ Lars but not least“ heißt sein Programm. Am Sonnabend, 26. September, präsentiert der Kabarettist Johannes Kirchberg „Testsieger“. Ebenfalls Kabarett steht beim Auftritt von Lutz von Rosenberg Lipinsky mit „Demokratur – oder die Qual der Wahl“ am Sonnabend, 10. Oktober, auf dem Programm. Musikalisches Kabarett bietet Katie Freudenschuss am Sonnabend, 14. November, unter dem Titel „Einfach Compli-Katie“. Beim Comedyduo Luna Tic geht es am Freitag, 20. November, zu, und die A-Capella-Gruppe Ringmasters beschließt die Reihe am Freitag, 18. Dezember. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr in der Albert-Einstein-Schule an der Wülferoder Straße. Karten gibt es zurzeit noch nicht. Sie werden aber voraussichtlich nur über die Internetseite www.bauhofkultur.de vertrieben.

„Die Künstler waren die ersten, die raus waren und sie sind die letzten, die wieder reinkommen“, macht der bauhof-Vorsitzende deutlich. Die ganz überwiegend selbstständigen Kulturschaffenden seien von den Folgen der Pandemie besonders hart betroffen, betont er. Um an Fördermittel des Staates zu kommen, seien Betriebskosten nachzuweisen, was Künstler meist nicht könnten. Ihnen fehle schlicht das Einkommen für den Lebensunterhalt. Um noch mehr Schauspieler und Musiker zu unterstützen, will Grupe versuchen, „auch in der KGS Hemmingen noch etwas zu machen“.

Klare Rollenverteilung

In Laatzen sei die Rollenverteilung klar: Die Stadt stelle das Gebäude zur Verfügung, „aber wir sind Veranstalter und tragen die Verantwortung“, betont Grupe. Der bauhof schließe die Verträge mit den Künstlern, regle den Kartenverkauf und organisiere die Sicherheit. Wie Werbung gemacht werden soll, steht laut Deharde und Grupe noch nicht genau fest. Klar sei aber, dass Stadt und Verein die Termine beide in die Veranstaltungskalender ihrer jeweiligen Internetseiten aufnehmen.

Fortsetzung im nächsten Jahr denkbar

Die Zusammenarbeit mit der Stadt habe „unkompliziert funktioniert“, sagt Grupe lobend. Wenn das Angebot Anklang finden sollte, könne man auch über eine Fortsetzung in den nächsten Jahren nachdenken. „Wir werden irgendwann Bilanz ziehen und entscheiden“, sagt Deharde, die sich eine kontinuierliche Zusammenarbeit ebenfalls vorstellen kann.

Von Thomas Böger