Künstlerinnengruppe stellt ab Sonntag beim Kunstkreis in Rethen aus

Rethen

Gemeinsam geht vieles leichter, nicht nur Ideen sammeln und weiter entwickeln sondern auch Termine organisieren. Das haben sich vor einiger Zeit die drei Hannoveranerinnen Friederike Beckmann, Birgit Frische und Anne Hellmuth gedacht. 2014 lernten sich die SAP-Spezialistin aus einer Bank, die Mediengestalterin und die Veranstaltungsorganisatorin bei einem berufsbegleitenden Studium an der Freien Akademie der Bildenden Künste Hannover (ABK) kennen. Seit 2017 sind sie eine eng verwobene Künstlerinnengruppe, die gemeinsam ausstellt. Der nächste Termin ist am Sonntag, 5. Januar, die Vernissage beim Laatzener Kunstkreis in Rethen.

„Bilder durch Bilder“ heißt die Ausstellung, in der die technische und inhaltliche Vielfalt der Drei Künstlerinnen deutlich wird. Während Birgit Frische und Anne Hellmuth vorrangig Öl- und Acrylgemälde zeigen, hat die staatlich anerkannte Bildende Künstlerin Friederike Beckmann vornehmlich großformatige und surrealistisch-expressionische Gemälde ausgesucht, die in der von ihr bevorzugten Gouache-Technik gemalt sind. Der Name Gouache bezieht sich auf ein wasserlösliches Farbmittel aus grob vermahlenen Pigmenten, dem Kreide und Gummi arabicum beigefügt sind. Da sie die Farbe sowohl für deckende als auch lasierende Maltechniken eignet, gilt sie als ideale Mischung der Eigenschaften von Aquarell- und Ölfarben.

Ein Bild ohne Titel von Friederike Beckmann. Quelle: privat

Die Bilder der gelernten Mediengestalterin Frische hingegen entstehen zumeist im freien Umgang von Farbe und Form, direkt und spontan aus der Fantasie heraus. Unterbewusstsein und Stimmungen schafften ihre eigene Welt und auch Zufall sowie Experimentierfreude dienten ihr als Inspiration, so Frische. 2018 hat die Hannoveranerin erfolgreich ihr Studium abgeschlossen und wurde sie Meisterschülerin bei dem freischaffenden Künstler und Graphik-Designer Robert Hettich. Außerdem ist sie ehrenamtlich bei der Alzheimer Gesescllafht Hannover engagiert und betreut als künstlerische Leiterin das Projekt „Farbenfroh“.

Bilder wie dieses von Birgit Frische sind am Sonntag, 5. Januar, beim Kunstkreis in Rethen zu sehen. Quelle: privat

Anne Hellmuth, die 2017 ihr Grundstudium an der ABK abschloss, malt größtenteils expressiv und abstrakt aber auch realistisch-surrealistisch. Die Veranstaltungsorganisatorin sieht sich von der Klassischen Moderne ebenso wie dem Expressionismus beeinflusst. Zu ihren Werken gehören sowohl farbenstarke Ölgemälde, als auch mit Acrylfarben und Pastellkreide.

Die Künstlerin Anne Hellmuth malt größtenteils expressiv und abstrakt aber auch realistisch-surrealistische Werke sollen in der Gemeinschaftsausstellung in Laatzen zu sehen sein. Quelle: privat

Neue Öffnungszeiten des Kunstkreishauses am Sonnabend

Zur Eröffnung der Gruppenausstellung „Bilder durch Bilder“ am Sonntag, 6. Januar, spricht um 11 Uhr die Kunstkreisvorsitzende Monika Gorbuschin. Die Werke sind anschließend bis 28. Januar zu folgenden Zeiten im Kunstkreishaus an der Hildesheimer Straße 364 in Rethen zu sehen: dienstags von 13 bis 15 Uhr, mittwochs von 10.30 bis 15 Uhr sowie sonnabends zur verkürzten Zeit von 14 bis 16 Uhr (bisher 17 Uhr) und nach Vereinbarung.

Von Astrid Köhler