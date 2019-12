Laatzen-Mitte

Eine Ausstellung mit zahlreichen einzigartigen Krakauer Weihnachtskrippen ist seit Donnerstag in Victors Residenz Margarethenhof zu sehen. Aber anders als die bekannten weihnachtlichen Krippen aus Deutschland weisen sämtliche Exponate typische Elemente von Gebäuden der polnischen Stadt Krakau auf. So sind zum Beispiel viele Kuppeln und Fassaden in den Miniaturen zu erkennen.

In der südpolnischen Stadt werden die Krippen typischerweise in mühevoller Handarbeit vorrangig aus Papier und Pappe gefertigt und mit wiederverwendetem Pralinenpapier aus bunter Alufolie verziert. Dies verleiht den Miniaturen ihren ganz besonderen Glanz. Einige der ausgestellten Miniaturen sind sogar von innen beleuchtet.

Die Krippen stammen aus der Sammlung der gebürtigen Krakauerin Wanda Kordylewska-Dutka und ihrem Mann Jacek Dutka. Die 74-Jährige, die heute in Hannover-Bothfeld lebt, hat als Kind selbst Weihnachtskrippen gebastelt. „Die ganze Familie hat dafür Pralinen- und Schokoladenpapier gesammelt. Jedes Stück wurde vorsichtig ausgepackt und das Papier für den Krippenbau gesammelt.“

Wie sehr sich der Umgang mit den Verpackungen in ihr Gedächtnis eingebrannt hat, zeigt eine Begegnung, die sie vor einigen Jahren in Stettin hatte. Sie habe dort eine ihr unbekannte Frau beobachtet – und diese schließlich angesprochen und gefragt, ob sie aus Krakau komme. „Ja, woher wissen sie das?“, habe die verblüffte Frau erwidert. Kordylewska-Dutkas Antwort: „Ich habe gesehen, wie sie ganz sorgfältig eine Praline ausgepackt und das Papier eingesteckt haben. Das kenne ich nur aus Krakau.“

Handwerker beweisen viel Fantasie

Die Basteleien, die in ganz unterschiedlichen Größen gebaut werden, haben es ihr bis heute angetan. „Die Krippen aus Krakau sehen ganz anders aus als sonstwo auf der Welt, denn dort hat sich die Tradition anders entwickelt. Sie wirken so, als wenn Jesus nicht in einem Stall, sondern in einem Palast geboren wurde.“ Bei der Gestaltung beweisen die Handwerker viel Fantasie. „Die Krakauer Gebäude werden nicht eins zu eins wie ein Modell nachgebastelt“, verrät Kordylewska-Dutka. „Einige Kleinigkeiten werden zwar übernommen, sie können aber nach Belieben verändert werden.“

Ehepaar besitzt fast 600 Krippen

Zusammen mit ihrem Mann sammelt die 74-Jährige die Miniaturen seit vielen Jahren. „Wir wollen in Deutschland zeigen, wie man in Krakau Weihnachtskrippen bastelt“, berichtet Kordylewska-Dutka. Mittlerweile besitze das Ehepaar fast 600 Krippen, „die größte ist fünf Meter hoch.“ Sie sei sogar in der Pariser Kirche Notre-Dame zu sehen gewesen – kurz vor dem Großbrand der Kirche im April 2019. Wo das Ehepaar ihre riesige Sammlung aufbewahrt, will Jacek Dutka nicht verraten. „Das bleibt unser Geheimnis.“

Ursprünglich seien die Krakauer Krippen von Zimmermännern und Maurern erschaffen worden, die im Winter keine Arbeit hatten. „Sie haben die Krippen auf dem Marktplatz ausgestellt und verkauft. Manche Krippenbauer wurden auch von reichen Leuten in ihr Zuhause zum Essen eingeladen.“

Seit 1937 werden die Krakauer Weihnachtskrippen nur noch für Wettbewerbe kreiert. „Die Vorgabe ist, dass sie von den Leuten selbst gebastelt wurden. Am ersten Donnerstag im Dezember werden sie dann immer um 10 Uhr auf dem Krakauer Hauptmarkt ausgestellt.“ Im Anschluss bewerteten Architekten, Ethnologen, Historiker und andere Experten die Krippen drei Tage lang. „Nach dem Wettbewerb werden sie zwei Monate lang ausgestellt“, einige erwerbe sogar das Historische Museum in Krakau.

Heutige Krippen sehen anders aus

Mittlerweile würden viele Krippen aber nicht mehr nach den alten Traditionen gestaltet. Kordylewska-Dutka bedauert dies sehr. „Viele Leute gehen einfach in einen Bastelladen und kaufen sich selbst klebendes Papier. Dadurch sehen die Krippen aber ganz anders aus.“ Auch habe die Technik Einzug in die Gestaltung erhalten. „Es gibt bewegliche Elemente, manchmal ist auch Musik zu hören.“ Dennoch gebe es in Krakau nach wie vor sogar Arbeitskreise, in denen schon dreijährige Kinder lernen, wie eine Krippe gebastelt werde.

Eine Auswahl aus der Sammlung von Wanda Kordylewska-Dutka und ihrem Mann ist seit Donnerstag in einer Ausstellung in der Victors Residenz Margarethenhof zu sehen. Auch externe Besucher sind eingeladen, sich die Schau anzusehen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Einlass ist bis zum 8. Januar täglich um 10 Uhr, 11.30 Uhr, 15 Uhr, 16.30 Uhr und 18 Uhr für jeweils maximal 15 Personen. Besucher werden gebeten, sich unter Telefon (0173) 5226051 anzumelden. Das Telefon ist stets ab 20 Uhr besetzt.

