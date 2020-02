Kostümierte Junggesellschaft zieht durch Ingeln-Oesselse

Ingeln-Oesselse

Eine Giraffe mit Sonnenbrille sitzt auf Eckpfeilern eines Gartenzauns und wartet darauf, dass die Marvel-Comichelden Thor und Iron Man mit der voller werdenden Sammelbüchse von den nahen Haustüren zurückkommen. Wer das am Sonnabend vor Augen hatte, war nicht etwa im falschen Film, sondern auf den Straßen von Ingeln-Oesselse unterwegs. Von 8 Uhr morgens an zogen 30 kostümierte Mitglieder der örtliche Junggesellschaft mit Bollerwagen und lauter Partymusik durch das Doppeldorf.

„Damit vertreiben wir traditionell seit vielen Jahrzehnten nicht nur die Wintergeister, sondern sammeln auch Geld für einen guten Zweck“, sagte der Vorsitzende der 1902 gegründeten Junggesellschaft Phillipp Großhennig als selbsternannter Internet-Entertainer-„König Knossi“. Der Großteil der an Haustüren gesammelten und von Autofahrern abgegebenen Spenden solle zwischen den Kindergärten St. Nicolai und der DRK-Kita aufgeteilt werden, so Großhennig. Ein kleinerer Teil sei für das Dorffest am 25. April bestimmt.

Bewohner unterstützen und loben Brauch

Die Ingelner und Oesselser unterstützen den närrischen Brauch, der seit Langem am Wochenende vor Rosenmontag gepflegt wird. Außer Geld erhielten die Junggesellen am Sonnabend auch noch Verpflegung zugesteckt: Getränke für den Weg sowie Dosenwurst und rohe Eier. Letztere werden am Sonntagmorgen beim Schützenverein zum gemeinsamen Frühstück gebraten.

„Ich finde das einmalig, was die Jugendlichen machen“, schwärmte die erst vor eineinhalb Jahren aus Bothfeld ins Doppeldorf gezogenen Rentnerin Bärbel Müller: „Das ist eine ganz tolle Traditionspflege.“ Auch Anliegerin Isabelle Orth spendete gern etwas: „Das ist eine super Sache für den Ort und seine Bevölkerung. Und vor allem kommt den Einrichtungen hier etwas zugute!“

Zur Galerie Stundenlang sind am Sonnabend 30 kostümierte Junggesellen durch Ingeln-Oesselse gezogen, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Auch den Anwohnern gefiel es.

Und die Junggesellschaft hat auch bei Jugendlichen ihre Wirkung: Gleich vier Neuzugänge – Ole (16), Niklas (17), Nico (19) und Simon (18) - machten erstmals beim Fastnachtsumzug mit. Die Aufnahmebedingungen erfüllten sie alle: männlichen Geschlechts und zwischen 16 und normalerweise 30 Jahre alt sein, im Ort leben - und Junggesellen sein.

„Mein Papa war hier auch schon, jetzt bin ich es“, sagte der als Donatello, als Comic-Figur der Ninja Turtles, verkleidete Niklas: „Wir sind eine schöne Gemeinschaft.“ Und der 19-jährige Nico im Iron Man-Superheld ergänzte: „Es ist witzig, sich als Brauch in Gemeinschaft mit anderen zu verkleiden und dann dabei auch noch etwas für den guten Zweck zu tun!“

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt