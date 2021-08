Laatzen-Mitte

Der Yogalehrer Wilfried Köhn lädt für Sonnabend, 21. Juli, zur nächsten kostenlosen Yoga-Schnupperstunde in den Park der Sinne ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Infostation am Gartenhaus – wenn das Wetter das zulässt.

Am Vorabend werde je nach Wettervorhersage entschieden, ob die Stunde tatsächlich an der frischen Luft oder in der Victors Residenz an der Mergenthalerstraße stattfindet, sagte der Ingeln-Oesselser. Interessierte sollten sich daher vorher per E-Mail anmelden, um benachrichtigt werden zu können. Köhn ist erreichbar unter der Adresse vishnu-yoga@gmx.de. Spätestens am Veranstaltungstag sind Daten für die Nachverfolgung von Kontakten zu hinterlegen. Wer dabei sein will, sollte eine Matte und bequeme Kleidung mitbringen und muss die Hygienemaßnahmen sowie Abstandsregelungen beachten.

Die angeleitete Stunde ist kostenfrei, jedoch wird um eine Spende für den Förderverein Park der Sinne gebeten. Das dann nächste Treffen plant Köhn für Sonnabend, 4. September. Wer Fragen hat, erreicht Köhn unter Telefon (01 76) 93 51 17 77.

Von Astrid Köhler