Laatzen-Mitte

Mit kubanischen Klängen haben am Sonnabendnachmittag vier Musiker aus der Region bei freiem Eintritt am Gartenhaus die Besucher im Park der Sinne unterhalten. Und mit zunehmender Spieldauer auch den bei 25 Grad zwischenzeitlichen Nieselregen vergessen lassen.

Bis zu 130 Zuhörer lauschten zeitgleich unter freiem Himmel den Klängen des Quartetts mit den beiden in Hannover lebenden Kubanern Roberto Pita (Gitarre) und José Luis Alvarez (Bass), dem Ecuadorianer Thomas Villon (Bongo-Trommel) aus Hannover und dem Laatzener Petre Schmal (Geige). Dabei wechselten sie zwischen kubanischem Son und landestypischen Balladen, sorgten aber auch mit zahlreichen Eigenkompositionen und dem vom Buena Vista Social Club her bekannten Chan Chan für karibisches Musikflair.

Konzerte im Park der Sinne

So begannen nach einiger Zeit auch die Zuhörer an den Tischen unter dem Dach der Gartenhaus-Gastronomie, auf den umstehenden Liegestühlen und den ausgebreiteten Decken mit ihren Füßen zu wippen. Es wurde geklatscht, mit den ausliegenden kubanischen Fähnchen geschwenkt und auch zunehmend getanzt, soweit die Corona-Auflagen die erforderlichen Abstände zuließen. Da drehte sich ebenso die Großmutter mit ihrem kleinen Enkelkind schwungvoll wippend auf dem Arm wie zahlreiche Salsa- und Latinotanz-erfahrene Paare auf den Wegen. Dem zweistündigen unterhaltsamen Konzert folgte fast zwangsläufig ein rund 45-minütiger Zugabenblock, bei dem der Klassiker „Guantanamera“ den stimmungsvollen Abschluss bildete.

„Es ist toll, wie viel Leben im Park ist. Trotz des Nieselregens haben wir etwa so viele Gäste wie bei unserem afrikanischen Konzert vor zwei Wochen“, sagte die Laatzenerin Regina Wostbrock erfreut. Sie hat im Mai die Café-Gastronomie des Gartenhauses im Park der Sinne übernommen. „Der Park der Sinne ist zur Expo 2000 angelegt worden. Die Weltausstellung war damals ein Treffpunkt der Menschen und Kulturen – und diesen Gedanken möchte ich mit den Konzerten 20 Jahre später hier wieder auf- und weiterleben lassen“, sagte Wostbrock.

Livemusik im Gartencafé

Deshalb bat sie mit ihrem Gartencafé-Team die Besucher des kubanischen Nachmittages auch darum, möglichst viele Spenden in das nahestehende Spendemal des Park-Fördervereins zu stecken, „damit der Park für seine Besucher erhalten bleibt“. Dazu hatte sie auch schon beim Konzert zuvor aufgerufen, bei dem parallel dazu rund 400 Euro für ein Kinderkrankenhaus-Projekt in Kinshasa/Republik Kongo für den guten Zweck zusammengekommen waren.

Wostbrock, die die Gagen der auftretenden Künstler bezahlt, kündigte bereits an, bei schönem Wetter die Reihe der 14-täglichen musikalischen Angebote fortzusetzen. So ist für Sonnabend, 15. August, ab 16 Uhr Livemusik mit dem mexikanischen Sänger Manuel Gutierrez und dem Keyboarder Michael Orlovich geplant. Am Sonnabend, 29. August, 16 Uhr, folgt ein Auftritt des aus Venezuela stammenden Latin-Grammy-Gewinners von 2001, Nene Vasquez. Der in Hannover lebende Percussionist hat in seiner Karriere schon mit Showgrößen wie Shakira, Roger Cicero und mit der Band Marquess gearbeitet. Den Reigen der Latinomusik soll wohl dann im September der in Hamburg lebende Paraguayaner Alessandro Galas mit seinem Gitarrenspiel beschließen.

Von Torsten Lippelt