Grasdorf

Namibia leidet wie viele Länder in Afrika massiv unter einer dritten Corona-Welle. Die Zahl der Corona-Toten in dem südostafrikanischen Land ist nach Angaben der John-Hopkins-Universität in der vergangenen Woche um 60 Prozent gestiegen. Jeder dritte Test falle derzeit positiv aus, heißt es beim Generalkonsulat der Republik Namibia in Grasdorf. Um besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu unterstützen, ruft das Konsulat Sportvereine in der Region zu Trikotspenden für Kinder und Jugendliche auf. „Wir suchen Trikotsätze, um ganze Mannschaften auszustatten“, sagt Konsulatsmitarbeiter Andreas Konietschke – auch gebrauchte Sätze seien hilfreich.

Unterstützen wolle man insbesondere die Bevölkerungsgruppe der San, die besonders abhängig von Hilfslieferungen sei. Insbesondere Kinder würden unter der Gesamtsituation leiden. Bei der Aktion arbeite man mit dem Peiner Verein Hilfe für Namibia zusammen, der regelmäßig Spenden für Containerlieferungen in das Land organisiert. Wer helfen will, kann sich per E-Mail an info@namibia-hannover.de oder unter Telefon (0511) 8602-9800 an das Konsulat wenden.

Von Johannes Dorndorf