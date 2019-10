Rethen

Der Rethener Kompostplatz ist derzeit geschlossen, der reguläre Annahmetermin am Donnerstag, 17. Oktober, entfällt deshalb. „Nach den Regenfällen sind die Wege dort für Privat-Pkw nicht befahrbar“, gab Stadtsprecher Matthias Brinkmann am Dienstag bekannt. Nach den jüngsten Regenfällen sei der Boden so aufg...