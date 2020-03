Bürgermeister Köhne appelliert: „Unsere Augen und Herzen sollten weit geöffnet bleiben“

Laatzen

Bürgermeister Jürgen Köhne ruft alle Laatzener dazu auf, beim Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus „alles zu tun, was zu tun ist“. In der aktuell schwierigen Situation gehe es auch darum, gemeinsame Werte in den Blick zu nehmen.

„Für uns alle sind das neue Erfahrungen, die vielfach mit einer großen Verunsicherung einhergehen“, schreibt Köhne in der Erklärung, die auch auf der Internetseite der Stadt Laatzen einsehbar ist. Es sei derzeit nicht beantwortbar, wie lange die Situation andauern werde und was danach komme. „Aber wir müssen den Weg Schritt für Schritt gehen und zunächst heißt dies: Mit allen Mitteln zu vermeiden, dass Infektionsketten entstehen.“ Deshalb rufe er alle Laatzener dazu auf, mit Ruhe und Besonnenheit darauf zu achten, dass die angeordneten Maßnahmen konsequent umgesetzt werden.

„Damit retten wir Leben!“

„Ich bitte Sie eindringlich, diese Mahnung sehr ernst zu nehmen. Denn so leisten wir alle einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung des Virus“, so Köhne weiter. Nur auf diese Weise könne das leistungsfähige Gesundheitssystem in der Region und in Deutschland, das als „eines der besten der Welt“ gelte, mit der Herausforderung umgehen und allen erkrankten Menschen helfen. „Damit retten wir Leben!“

Zugleich ruft der Bürgermeister dazu auf, „unsere gemeinsamen Werte in den Blick zu nehmen“. „Bei aller Unsicherheit, die jeder und jede für sich auch haben mag, ist es besonders wichtig, dort hinzuschauen, wo Bedarf und Gefahr am größten scheint.“ Nachbarn können diejenigen, die einer Risikogruppe zugehören, beim Einkauf unterstützen, Freunde und Verwandte ihren Angehörigen bei der Kinderbetreuung helfen. „Auch wenn sich in diesen Tagen Türen schließen, sollten unsere Augen und Herzen weit geöffnet bleiben für unsere Mitmenschen“, appelliert Köhne. Den Initiativen, die sich bereits gegründet haben, danke er dafür „ganz herzlich“.

Anfragen zunächst telefonisch

Die Stadt selbst bemühe sich unterdessen darum, den Betrieb – wie viele andere Arbeitgeber auch – reibungslos aufrecht zu erhalten, versichert der Verwaltungschef. Allerdings sei auch die Stadtverwaltung trotz alle Vorsichtsmaßnahmen potenziell von einer Infektion oder Quarantäne bedroht. Die Mitarbeiter stünden weiterhin zunächst telefonisch für Fragen zur Verfügung. Bei Fragen zur Kinderbetreuung werden Eltern gebeten, sich direkt an die Kindertagesstätten zu wenden. „Gerne tragen Sie bitte auch Ihre Anliegen an unser Bürgerbüro vorab zunächst ebenfalls telefonisch vor, um direkte Kontakte zu vermeiden.“

Die komplette Rede ist im Internet auf laatzen.de einzusehen. Dort finden sich auch weitere Bekanntmachungen zum Thema Coronavirus.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf