Grasdorf

Die Orthopädie zählt zu den Spezialgebieten, mit denen das Klinikum Agnes Karll besonders punkten kann: Seit 2014 ist Laatzens Krankenhaus als sogenanntes Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung zertifiziert – und hat damit die Bescheinigung, dass entsprechende Operationen nicht nur mit großer Häufigkeit, sondern auch nach festen Qualitätsstandards erfolgen.

Nun gab es die nächste Auszeichnung. Als erste Klinik in Deutschland ist das Agnes Karll für seine Schulter-Endoprothetik zertifiziert worden – und damit bundesweiter Vorreiter in dem Bereich. Beschränkten sich die bisherigen Bewertungen auf den Einsatz und den Wechsel künstlicher Hüft- und Kniegelenke, haben die Prüfer nun auch die Qualität der Schulteroperationen als eigenes Modul unter die Lupe genommen – ein echter „Coup“ aus Sicht des Klinikums.

850 Operationen im Jahr

„Wir sind sehr stolz auf diese Entwicklung“, sagt Oliver Rühmann, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin. Die Klinik habe viel Erfahrung in der Endoprothetik: Etwa 700 Mal jährlich bekämen Patientinnen und Patienten in Laatzen ein neues Schulter-, Hüft- oder Kniegelenk implantiert, 100 Mal stünden die komplexeren Wechseloperationen an. „Damit liegt das Haus weit über den für eine Zertifizierung vorgesehenen Mindestmengen“, ergänzt Klinikumssprecher Steffen Ellerhoff. „Der Grundgedanke dahinter ist: Nur was ein Team oft und regelmäßig tut, kann es auch mit einer guten Routine verlässlich tun.“

Mit rund 150 Operationen jährlich kommen Schulter-OPs im Haus etwas seltener vor. „Das liegt auch daran, dass bei der Schulter der Knorpelverschleiß nicht die häufigste Ursache für einen andauernden Schmerz ist“, sagt der Leitende Arzt und Schulterspezialist Thomas Berndt. „Häufig spielt das Engpasssyndrom eine wichtige Rolle, das von Physiotherapeuten ohne Operation oder mit einer Arthroskopie behandelt werden kann.“ Erst im Endstadium der Erkrankung müssten Prothesen implantiert werden. „Bei der Arthrose reibt sich der Knorpelüberzug der Gelenkflächen zunehmend ab. Wenn der Knorpel völlig abgerieben ist, bewegen sich schließlich nur noch raue Knochenenden gegeneinander.“ Das Ergebnis seien Entzündungen und die Versteifung des Gelenks.

Schulter-OP dauert eine Stunde

Die Schulteroperationen in Laatzen dauern meist eine Stunde. Das künstliche Schultergelenk könne dann zwar schon zwei Tage später belastet werden, erst in der Reha werde aber die volle Funktion wieder erarbeitet. „Die Patientinnen und Patienten können dann wieder schmerzfrei Jacken anziehen und sogar Sport machen“, sagt Berndt.

Für die Zertifizierung musste die Klinik bei allen Gelenk-OPs strikte Qualitätsregeln einhalten: So werde jede Komplikation dokumentiert, bewertet und kontrolliert sowie alle Ergebnisse ausgewertet und einem zentralen Register gemeldet, berichtet Klinikumssprecher Ellerhoff. Als Zentrum der Maximalversorgung müsse die Klinik in der Endoprothetik auch wissenschaftlich forschen. „Das trägt zur Weiterentwicklung der operativen Verfahren bei.“

Von Johannes Dorndorf