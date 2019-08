Mit einem Erlebnistag feiert das Klinikum Agnes Karll in Laatzen 50-jähriges Bestehen am Sonnabend, 24. August. Von 11 Uhr an gibt’s etliche Vorführungen , teils in historischer Schwesterntracht, Vorträge und Stände. Besucher können Geräte testen und bei der Endoskopie Bonbons in Puppen suchen.