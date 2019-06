Wenn am Montag 1. Juli, in Budapest die Senioren-Europameisterschaft im Tischtennis beginnt, dann ist auch ein Mann aus Laatzen dabei: Klaus Fick. Der pensionierte Gymnasiallehrer aus Ingeln-Oesselse hofft bei 384 Konkurrenten in der Altersklasse Ü65 auf eine möglichste lange Turnierteilnahme.