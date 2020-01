Erziehermangel: Laatzener Kita muss erstmals Gruppe schließen

Laatzen

Die Stadt Laatzen kann sich bei der Schaffung von Kita-Plätzen eigentlich zurücklehnen. Die Kommune baut derzeit so viele neue Einrichtungen, dass die Räume bis 2021 in allen Laatzener Stadtteilen nahezu ausreichen müssten. Jetzt tut sich jedoch das nächste Problem auf: der Personalmangel bei den Erzieherinnen.

In Laatzen-Mitte hat die erste Einrichtung die Reißleine gezogen. Normalerweise werden in der AWO-Kita in der Langen Weihe in Laatzen-Mitte fünf Kindergartengruppen betreut. Im vergangenen Sommer musste die Einrichtung jedoch eine der Gruppen schließen, obwohl die Räume dafür vorhanden waren. Das Problem: Weil derzeit gleich drei Erzieherinnen in Elternzeit sind, ließen sich die Stellen nicht neu besetzen.

„Man kriegt nicht mal mehr eine Bewerbung“

„Wenn man eine Stelle befristet ausschreibt, kriegt man nicht mal mehr eine Bewerbung“, sagt Einrichtungsleiterin Martina Burbulla. Das hängt mit dem Engpass auf dem Arbeitsmarkt zusammen. Früher habe sie auf Ausschreibungen bis zu 60 Interessenten gehabt. Der Bedarf sei heute hingegen so groß, dass Erzieherinnen sich die Einrichtung aussuchen könnten, in der sie arbeiten möchten. Seitdem die Stadt Hannover mehr zahle als andere Kommunen, sei der Markt zusätzlich in eine Schieflage geraten.

Sollte sich weiterhin niemand für die befristeten Stellen finden, bliebe die fünfte Gruppe weiter geschlossen, bedauert Burbulla – mindestens bis 2022, wenn die erste Elternzeit ausläuft. Immerhin: Die Einrichtung wechseln musste wegen der Schließung keines der Kinder. Die Hälfte sei jetzt in der Grundschule, alle anderen konnten auf die übrigen Gruppen der Kita verteilt werden.

So entsteht derzeit die paradoxe Situation, dass die Stadt Laatzen auf der einen Seite für Millionen Euro neue Kita-Räume schafft, zugleich aber Räume der AWO für bis zu 25 Kinder nicht genutzt werden können.

Stadt schafft neue Räume für Kitas

Dabei ist die Stadt eigentlich auf einem guten Weg, wie aus dem aktuellen Bedarfsplans für Krippen- und Kindergartenplätze hervorgeht. So sei der Bedarf in Alt-Laatzen und Ingeln-Oesselse inzwischen komplett und in Grasdorf nahezu gedeckt. Grasdorfer Familien könnten notfalls auf Alt-Laatzen ausweichen. In Gleidingen will die Stadt mit der geplanten neuen Kindertagesstätte im Baugebiet Erdbeerhof bis zum Jahresende 75 Kindergartenplätze schaffen, so dass der Ortsteil versorgt wäre. Für Rethen erwartet die Kommune – auch wegen des zweiten Bauabschnitts des Erdbeerhofs – zwar wachsende Kinderzahlen. Aber die Versorgungssituation werde sich „deutlich bessern“, heißt es im Kita-Plan.

Selbst der seit Jahren andauernde Engpass in Laatzen-Mitte dürfte bald Geschichte sein: Eine „dauerhafte Sicherstellung“ des Angebots erwartet die Stadt durch die Eröffnung der neuen Kitas am Pinienweg am 1. Februar und an der Würzburger Straße im nächsten Jahr.

Positive Entwicklung bei Krippen

Ähnlich positiv ist die Entwicklung im Krippenbereich: Zwar werden auch im Betreuungsjahr 2020/21 noch in zwei Stadtteilen Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren fehlen – in Laatzen-Mitte sind es 31 zu wenig, in Rethen fünf. Aber auch dort gilt: Mit den neuen Kitas soll sich die Situation deutlich entspannen. Da zudem ein Überschuss in Stadtteilen wie Alt-Laatzen herrscht, hat die Stadt insgesamt 31 Kita- und Tagespflegeplätze mehr als benötigt werden.

Damit steht Laatzen in absehbarer Zeit deutlich besser da als andere Regionskommunen. So hatte die Region unlängst Alarm geschlagen, weil die Betreuungsquote bei Kindergärten in den Umlandkommunen seit 2014/15 von 102 auf 94 Prozent sank. In Laatzen deutet der Trend in die andere Richtung: In diesem Jahr sollen 97,1 Prozent erreicht werden, 2021 sogar 101,4 – ein Ergebnis der regen Bautätigkeit. Gab es im Jahr 2015 noch 1245 Kindergartenplätze im Stadtgebiet, sollen es 2021 sogar 1502 sein. Zum Vergleich: 1996 waren es lediglich 987.

Die meisten wollen Ganztagsplätze

Die wachsende Nachfrage hängt auch damit zusammen, dass Kinder im relativ urbanen Laatzen deutlich länger betreut werden als andernorts. Das macht sich vor allem bei den Jüngsten bemerkbar: Bundesweit liegt die Anteil der Ganztagsplätze im Kita-Bereich bei gerade einmal 18,5 Prozent, im relativ ländlichen Niedersachsen sind es sogar nur 12,2 Prozent. Die meisten Kinder werden kürzer – etwa halbtags – betreut. In Laatzen hingegen nehmen mit 72,9 Prozent fast drei von vier Krippenkindern einen Ganztagsplatz in Anspruch.

Allerdings tut sich die Stadt wegen des Erziehermangels schwer, noch mehr Halbtags- in Ganztagsgruppen umzuwandeln und parallel Personal für die neuen Einrichtungen zu finden. In Reaktion darauf hat die Verwaltung sogar Personalressourcen im Rathaus umverteilt, so dass Fachkräfte nicht nur gezielt gesucht, sondern auch Entscheidungen schneller laufen können, wie Stadtsprecherin Nele Beck erläutert. Ähnlich geht die AWO vor: „Wir haben eine Abteilung, die gezielt Personalsuche betreibt“, sagt Burbulla. Mitarbeiter, die neue Kollegen werben, erzielten sogar eine Prämie von 1000 Euro.

Situation verschärft seit 1. August

Zusätzlich verschärft wird die Situation dadurch, dass ab 1. August drei Vollzeitkräfte in Ganztags-Krippengruppen vorgeschrieben sind. Dies begrüße man zwar im Hinblick auf die Qualität der Betreuung, sagt Stadtsprecherin Beck. „Aber die Vorgabe kann dazu führen, dass ab dem nächsten Kita-Jahr in einigen Krippen zunächst nur zehn Kinder betreut werden dürfen.“ Nur wenn genügend Personal gefunden werde, könne man die Gruppen auf die üblichen 15 Kinder aufstocken. Die Stadt spricht sich deshalb für Übergangslösungen aus, mehr Ausbildungsplätze und eine vom Land finanzierte Vergütung der Azubis.

Von Johannes Dorndorf