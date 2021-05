Wenige Meter neben einer Kita in Laatzen sind am Dienstagmorgen zwei Bäume umgeknickt und teilweise auf die Straße gefallen. Die Feuerwehr beseitigte die im Durchmesser bis zu 20 Zentimeter dicken Gehölze.

Helfer der Ortsfeuerwehr Laatzen beseitigen am Montagmorgen die bei der Kita An der Masch (linker Bildrand) und in der Nähe des Neubaugebietes am Flebbehof umgestürzten Bäume. Quelle: Sejmen Jonas (Feuerwehr Laatzen)