Das Bild wirkt zu Corona-Zeiten ungewohnt: Rund 20 Kinder tummeln sich in einem Raum, bauen mit Holzklötzen, kuscheln sich in die Leseecke, falten mit einer Erzieherin Knalltüten am Tisch und hämmern an einer kleinen Werkbank. Die noch vor der Kita-Tür vorgeschriebenen Abstandsgebote und Gesichtsmasken sind hier kaum oder gar nicht zu finden. Nur externe Personen wie die Besucherin, die an einem Donnerstag im Juli mit Schreibblock und Kamera in der die 130-Plätze-Einrichtung an der Wülferoder Straße zu Gast ist, müssen den Mund-Nasen-Schutz aufsetzen.

Kindergartenkinder und erst recht kleine Krippenkinder müssten die Gesichter der Erzieher voll sehen können, erklärt Heike Witte, Leiterin der städtischen Einrichtung. Mimik ist wichtig, und auch das Trösten funktioniert kaum mit Abstand. Gab es zu Beginn der Pandemie nur eine Notgruppe für wenige, dürfen seit dem 22. Juni wieder alle Kinder kommen – mit gestaffelten Bring- und Holzeiten zwischen 8 und 16.30 Uhr. Vom Alltag vor Corona ist die Einrichtung aber noch weit entfernt. „Es ist alles anders“, sagt Witte. Dazu zählen die Hygienemaßnahmen, die Abläufe, die Gruppenstruktur.

Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt

So müssen Kinder in ihren jeweiligen Gruppen bleiben. Die Räume zu wechseln und andere Gruppen zu besuchen ist tabu. Die Erzieherinnen regeln, wer sich wann, wo und wie lange aufhalten darf – auf dem Außengelände, im Bewegungsraum oder „auf dem Blauen“, wie der aulaartige Bereich mit blauem Teppich genannt wird. Anfangs sei das mit Absprachen organisiert worden, berichtet Witte. Dann wurden feste Zeiten ausprobiert. Weil auch das seine Tücken hatte, wird nun eine Mischform aus Plan und Absprache praktiziert. „Ein Lerneffekt für alle“, sagt die Einrichtungsleiterin. Und: „Ich bin fasziniert, wie gut die Kinder das mitmachen.“

Die Regeln in Corona-Zeiten sind für die Mädchen und Jungen trotz aller Mühen nicht immer leicht zu erklären und nachzuvollziehen. Während private Treffen schon längst wieder üblich sind, gilt in der Kita weiterhin eine strikte Trennung. Luci aus der Bärengruppe etwa sieht ihre Freundin Alina nur noch, wenn sie selbst auf dem Außengelände ist und Alina am Fenster der Nachbargruppe steht. „Das ist nicht schön“, sagt die Fünfjährige. Auch das Personal kann sich untereinander nicht mehr aushelfen, jeder bleibt bei seiner Gruppe.

Andere Kitas, Pool und Zeitarbeitsfirma helfen aus

Das Team für die Wiederaufnahme des Normalbetriebs zu organisieren, sei eine Herausforderung gewesen, berichtet die Kita-Leiterin. Für die nötigen 16 Stellen gab es wegen Vakanzen, Corona und krankheitsbedingten Ausfällen zunächst nur neun Kräfte. Dank der Hilfe aus anderen Kitas, dem Pool und einer Zeitarbeitsfirma fanden sich schließlich aber genug weitere. Die neuen Teams bezeichnet Witte als „Gewinn“. Erzieherin Bianca Henke ist als Poolkraft üblicherweise nur für wenige Tagen oder Wochen an einem Ort, jetzt aber länger an der Wülferoder Straße eingeteilt. In Zeiten von Corona passt das gut.

Große personelle Ausfälle kann sich derzeit keine Einrichtung leisten. Umso erleichterter ist die Stadt Laatzen als Träger über die hohe Einsatzbereitschaft. Die meisten Kita-Kräfte, die anfangs zu Hause bleiben mussten, weil sie zur Risikogruppe zählten, arbeiten inzwischen wieder, wenn auch an Stellen mit reduzierten Kontakten.

Für ihren Einsatz hätten die Kita-Mitarbeiter mehr Anerkennung verdient, betont Witte. Ähnlich wie Klinikpersonal, Pfleger und Lehrkräfte arbeiteten diese an vorderster Front – und das auch noch ungeschützt. „Da wird den Kollegen ganz schön viel zugemutet.“ Ein weiterer Kritikpunkt: Den Kitas bleibe oft nur wenig Zeit, die jeweiligen Beschlüsse des Landes umzusetzen.

„Wer will die Verantwortung übernehmen?“

Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, werden auch die Kinder abgewiesen, die vermeintlich nur einen Schnupfen haben. „Das hat sich deutlich verändert“, sagt Witte, die wegen eines schließlich bestätigten Corona-Verdachtsfalls in der Kita Ende März die Notbetreuung aussetzen musste. Sie wisse um die Belastungen für die Familien, doch es gehe eben nicht anders. „Wer will die Verantwortung übernehmen?“

Langfristige Planungen sind derzeit unmöglich. Stattdessen bereitet die Kita mehrere Szenarien vor. Klar ist: Wenn Mitarbeiter ersatzlos ausfallen, müssen die Gruppen verkleinert werden – auf maximal zehn Kinder pro Kraft. Eine daraufhin gestartete Abfrage bei den Familien ergab, dass im Notfall ausreichend viele Eltern von ihrem Recht auf Betreuung der Kinder zurücktreten würden. „Nur in einer Gruppe müssten wir losen“, sagt Witte und ergänzt: „Die Eltern sind toll.“

Wenn am Freitagnachmittag die letzten Kinder abgeholt sind, kehrt erst einmal wieder Ruhe in der Kita ein. Dann beginnt die dreiwöchige ferienbedingte Auszeit. Wie es nach den Ferien weitergeht, ob es dann abhängig von der Corona-Lage Teilschließungen oder sogar wieder komplette Schließungen gibt? „Wir wissen es nicht“, sagt Witte schulterzuckend. Die Kita habe auch bereits den Herbst und die Erkältungssaison im Blick. Wie sie es schaffe, mit der Unsicherheit umzugehen? „Das geht nur mit Gelassenheit und viel Flexibilität.“

Von Astrid Köhler