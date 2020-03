Laatzen

Die Familien-, Paar- und Lebensberatung des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Laatzen-Springe bietet ab Montag, 23. März, an Wochentagen täglich eine telefonische Sprechzeit an. „Ein Berater oder eine Beraterin steht in dieser Zeit für Gespräche bereit“, sagt der Leiter der Einrichtung, Andreas Heinze. „Falls wir im Gespräch sind, springt der Anrufbeantworter an, und wir rufen auf Wunsch zurück.“

Die Beratungsstelle wolle damit einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sicher zu Hause bleiben und dabei doch über sich und ihr Leben sprechen können. „Bei Bedarf kann ein weiterer Kontakt vereinbart werden“, sagt Heinze. Er und seine Kollegin Dorothee Kalisch sind montags bis freitags von 11 bis 14 Uhr unter Telefon (0511) 823299 erreichbar. Nähere Informationen zum Angebot der Einrichtung gibt es im Internet auf www.lebensberatung-laatzen.de.

Von Johannes Dorndorf