Kirchen feiern zu Pfingsten Freiluftgottesdienst

Der ökumenische Gottesdienst am Pfingstmontag ist ein gemeinsames Großereignis für evangelische und katholische Christen in Laatzen. In diesem Jahr jedoch muss die Feier unter Corona-Bedingungen organisiert werden – ausschließlich an der frischen Luft und „bei jedem Wetter“, wie es heißt, sowie mit begrenzter Teilnehmerzahl.

In dieser Form – eng sitzend und ohne Mundschutz – zurzeit undenkbar: Seit Jahren feiern die evangelischen und katholischen Christen in Laatzen am Pfingstmontag gemeinsam Gottesdienst, so auch 2017. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Bis zu 100 zuvor entsprechend den Hygieneauflagen angemeldete Gläubige können bei dem Freiluftgottesdienst am Montag, 1. Juni, ab 11 Uhr dabei zu sein. Pfarrer Thomas Berkefeld und Pastorin Ilka Straeck von der Thomasgemeinde halten den Gottesdienst auf dem Vorplatz der katholischen St.-Oliver-Kirche an der Pestalozzistraße. Im Sinne einer feierlichen Atmosphäre und möglichst guter Sicht auf die Akteure wurde an den Pflanzbeeten eigens ein kleines Podest für die Akteure gezimmert, hohe Pflanzen wurden versetzt.

Anmeldungen sind möglich im Gemeindebüro von St. Oliver unter Telefon (05 11) 98 29 00 oder per E-Mail an Pfarrbuero@sankt-oliver-laatzen.de.

Von Astrid Köhler