Rethen

Die Tage des Feuerwehrhauses an der Braunschweiger Straße sind gezählt. Bereits in der kommenden Woche sollen der Bauzaun errichtet und das 1957 errichtete Gebäude für den Abriss vorbereitet werden. Am Montag haben sich 35 Jungen und Mädchen der Kinder- und Jugendfeuerwehr von ihrer bisherigen Wirkungsstä...