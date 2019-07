Laatzen-Mitte

Nach dem großen Andrang im Laatzener Bürgerbüro und der dortigen Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle sowie dem zwischenzeitlich verhängten Stopp für Menschen von außerhalb hat die Stadt die Bedingungen gelockert. Von Mittwoch, 17. Juli, an bearbeitet die Zulassungsstelle einmal in der Woche auch wieder An- und Ab...