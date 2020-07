Rethen/Gleidingen

Warum ist plötzlich nur noch eine Spur frei und wird die Höchstgeschwindigkeit reduziert? Diese Frage drängte sich so einigen Autofahrern auf, die am Dienstag auf der Bundesstraße 6 zwischen Rethen und Gleidingen sowie in der Gegenrichtung unterwegs waren. Grund war nicht etwa eine neue Baustelle, sondern ein orangefarbenes Fahrzeug der Straßenmeisterei, das mit Tempo 20 auf der linken Spur zunächst gen Norden, nach der Kehrtwende dann geräuschvoll Richtung Sarstedt unterwegs war. Der Grund: Die Betonschutzwand in der Fahrbahnmitte musste mal wieder gesäubert werden.

„Dort lagert sich immer viel Dreck ab, der die kleinen Wasserdurchlässe verstopft“, erklärte Bernd Ortemba, Leiter der Straßenmeisterei in Sarstedt. Sechs- bis siebenmal im Jahr komme die Kehrmaschine. Die Säuberung soll verhindern, dass sich Wasser auf der Fahrbahn staut. Die Reinigung selbst geht stets schnell vonstatten. Innerhalb weniger Stunden ist die Betonwand auf Laatzener Gebiet wieder sauber und die Maschine in Richtung Süden verschwunden. Dann bis zum nächsten Mal.

Von Astrid Köhler