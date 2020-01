Kapelle in Alt-Laatzen wird Ende Mai wiedereröffnet

Alt-Laatzen

Die Arbeiten sind noch nicht in allen Details abgeschlossen, der Termin für die Wiedereröffnung der Alten Kapelle der Immanuelgemeinde jedoch steht bereits fest: Am 31. Mai, das ist der Pfingstsonntag, soll das aufgrund von Feuchtigkeitsschäden dann knapp drei Jahre lang geschlossene Gotteshaus an der Alten Rathausstraße nach umfassender Sanierung im Rahmen eines Festgottesdienstes wieder seiner Bestimmung übergeben werden.

Die Wiedereröffnung der Alten Kapelle ist zweifelsfrei einer der Höhepunkte im Jahreskalender der Immanuelgemeinde. „Wir möchten dieses Ereignis ein wenig herausstellen“, sagt Pastor Matthias Freytag und erinnert an die große biografische Bedeutung, die die Alte Kapelle für viele Alt-Laatzener besitzt. Zur Wiedereinweihung des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirchengebäudes in den Fünfzigerjahren führt Freytag als Beleg für die der Alten Kapelle entgegengebrachte Emotionalität an, hätten seinerzeit Platzkarten verlost werden müssen.

Kapelle bietet künftig bis zu 80 Besuchern Platz

Nach ihrer Wiedereröffnung wird die zuletzt als Winterkirche und für besondere Gottesdienstes genutzte Kapelle den Menschen in Alt Laatzen wieder für Taufen, Hochzeiten oder auch Trauerfeiern zur Verfügung stehen. Auch kleinere musikalische Veranstaltungen, sagt Kreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg, seien nach dem Einbau der von der Gemeinde erworbenen neuen Braun-Orgel denkbar.

Weil die Orgel künftig nicht mehr auf der Empore sondern im Altarraum steht, sind einige Sitzplätze hinzugekommen. Künftig finden bis zu 80 Besucher in der Kapelle Platz.

Besondere Konzerte im März, Juni und Oktober

Die auch 2020 wieder im monatlichen Rhythmus stattfindende Reihe „Musik an Immanuel Laatzen“ allerdings wird weiterhin in der großen Immanuelkirche für gut gefüllte Sitzreihen sorgen. Höhepunkte in 2020 sind nach Einschätzung Suhó-Wittenbergs die Aufführung der Lukas-Passion von Otto Spar durch die Immanuelkantorei und den Chor der Hemminger Trinitatisgemeinde am 14. März sowie ein Konzert, bei dem am 13. Juni – in Kooperation mit dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode – die Reformations-Sinfonie und der Lobgesang von Felix Mendelssohn Bartholdy aufgeführt werden. Herausgestellt werden von Suhó-Wittenberg und Freytag in diesem musikalischen Zusammenhang ferner die Beteiligung der Immanuelgemeinde an der Langen Nacht der Kirchen (11. September) und der für den 3. Oktober geplante Auftritt des Mädchenchores Hannover in Alt-Laatzen.

Eingespieltes Team bei Immanuel: Pastor Matthias Freytag und Kirchenkreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg. Quelle: Ralf Schunk

Reihe Dialog unter Turm wird fortgesetzt

Weniger musikalische, denn kulturelle und gesellschaftliche Themen stehen im Mittelpunkt der Reihe „Dialog untern Turm“. Nach dem Abschied der langjährige Organisatorin Heike Döbbeling im Januar 2018 soll es 2020 wieder Monat für Monat Gelegenheit zum Austausch bieten. Hervorzuheben hier sind unter anderem der Vortrag „Die Alte Kapelle im Strudel der Zeit“ von Landtagspräsident a.D. Jürgen Gansäuer (12. Februar) sowie der „Crash-Kurs Liturgie. Ursprung, Bedeutung und Praxis“, zu dem für 4. März Pastor Freytag und Kreiskantor Suhó-Wittenberg in den Gemeindesaal einladen. Zum Auftakt der Reihe präsentiert der Fotograf Uwe Stelter am 22. Januar Aufnahmen, die 1990 im Rahmen eines Foto-Projektes an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entstanden sind: „Niemandszeit“.

