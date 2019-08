Laatzen-Mitte

Auch die zweite Typisierungsaktion in Laatzen für die an Leukämie erkrankte Rethenerin Michelle Hohbein ist überaus erfolgreich verlaufen. 160 potenzielle Knochenmarkspender kamen am Donnerstag in die Hauptverwaltung der Deutschen Rentenversicherung ( DRV), um dort eine Gewebeprobe abzugeben. Was die Organisatoren besonders freut: An dem Termin hatten sich zahlreiche Oberstufenschüler der Albert-Einstein-Schule ( AES) beteiligt – dort hatte Michelle im vergangenen Jahr das Abitur bestanden.

Offenbar hatten viele Schüler und Lehrer die Werbetrommel für die Typisierungsaktion gerührt. „Einige Leistungskurse sind heute extra noch einmal durch die Klassen gegangen, um ihre Mitschüler zu informieren“, berichtet AES-Schülerin Elisabeth. Auch über WhatsApp sei die Aktion geteilt worden. Darüber hinaus hätten auch viele Lehrer das Thema angesprochen. „Wir haben eigentlich in jedem Fach darüber geredet“, sagt die 17-Jährige. Diese Gespräche hätten auch für Aufklärung gesorgt. „Ich habe einen Organspendeausweis, seit ich 16 bin“, sagt Elisabeth. „Ich wusste aber nicht, dass ich mich mit 17 Jahren auch für eine Knochenmarkspende registrieren lassen kann.“

Typisierungsaktion ist Thema an der Schule

Das Thema sei auch am ersten Schultag bei der Begrüßung der Elftklässler in der Aula angesprochen worden. „Viele Lehrer haben sich sehr dafür eingesetzt, dass wir heute hierherkommen können“, berichtet Simon. Die Schüler seien dafür eigens vom Unterricht freigestellt worden, ergänzt Mitschülerin Rosa. „Ein Lehrer ist heute sogar mit seinem kompletten Leistungskurs hierher gekommen.“

Auch viele andere waren bei der Typisierungsaktion dabei. „Ich habe über die Zeitung davon erfahren“, berichtet die Alt-Laatzenerin Emilia Sonderhoff. Sie findet es wichtig, sich für eine Knochenmarkspende registrieren zu lassen. „Man muss sich einfach mal in eine Person hineinversetzten, die an Krebs erkrankt ist. Dann würde man es sicherlich auch nicht gut finden, wenn sich die Leute nur aus Faulheit nicht typisieren lassen.“

Extra früh zurück aus dem Urlaub

Yvonne Kalusche aus Jeinsen räumt ein, dass sie im Vorfeld zunächst ein mulmiges Gefühl gehabt habe. „Bei mir war das schon etwas mit Angst verbunden. Man macht sich ja vorher Gedanken darüber was passiert, wenn man dann wirklich spenden soll.“ Dennoch habe sie sich für die Registrierung entschieden. „Ich bin heute meinem Urlaub beendet und bin extra früh in Wilhelmshaven losgefahren, um noch teilnehmen zu können. Es ist ja eine gute Sache.“ Die 41-Jährige ist inzwischen von ihrer Entscheidung überzeugt. „Die Registrierung ist sozusagen mein Urlaubsabschluss. Jetzt fühlt es sich gut an. Ich glaube, es sollte so sein.“

Mitarbeiter der Rentenversicherung backen Kuchen

Die Typisierungsaktion sei auch für die DRV „eine Herzensangelegenheit“ gewesen, berichten die Mitarbeiterinnen Ulrike Ude und Martina Böhm. Schließlich sei Michelles Mutter eine Kollegin: Susanne Hohbein arbeitet bei der Rentenversicherung als Sozialversicherungsangestellte. Um die Typisierung zu finanzieren, hätten sich Kollegen mächtig ins Zeig gelegt. Einige hätten neben der Arbeit parallel immer wieder Kaffee für die Besucher gekocht und ins Erdgeschoss gebracht, andere selbst gebackenen Kuchen gespendet. Mit dem Verkauf soll ein Teil der Typisierungskosten wieder eingespielt werden.

„Es lief richtig gut“

Mit dem Ergebnis des Tages ist auch Holger Bischoff vom Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) zufrieden. „Es lief richtig gut.“ Er habe sich sehr darüber gefreut, dass die DRV ihre Türen auch für externe Interessierte geöffnet habe. Insbesondere zeigte sich Bischoff von der hohen Schülerbeteiligung begeistert.

Von Daniel Junker