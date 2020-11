Zeugenaufruf in Laatzen - Jugendlicher greift Polizisten am Leine-Center an und flieht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Angriff auf Beamte. Diese hatten am Sonnabendabend zwei Jugendliche auf dem Vorplatz des Laatzener Einkaufszentrums kontrolliert. Dabei wurden sie von einem dritten Teenager beleidigt, später schlug er sogar einen der Polizisten. Zeugen können sich unter Telefon (0511) 1094317 melden.