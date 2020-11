Laatzen-Mitte

So ein Gang hat Seltenheitswert: Zwei Jugendliche sind am Montag in das Polizeikommissariat an der Marktstraße marschiert, um ein Geständnis zu machen. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Laatzener hatten am Vortag die Scheibe eines Wartehäuschens nahe der Albert-Einstein-Schule ( AES) kaputt geworfen und einen Schaden von rund 300 Euro angerichtet.

Die Jugendlichen erklärten den Beamten, sie hätten am Sonntag mit zwei weiteren Bekannten im Bereich der Schule „gechillt“. Aus Langeweile sei ein Teil der Gruppe dann auf die Idee gekommen, das Wartehäuschen der nahen Bushaltestelle zu beschädigen, berichtet der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), Stefan Schwarzbard. Ein Jugendlicher habe sodann einen Stein ausgebuddelt und seinem Kumpel gegeben, der daraufhin eine große Seitenscheibe einwarf.

Auch wenn die Gruppe am Sonntag wegging, ohne sich weiter um die Scherben auf dem Gehweg zu kümmern, ganz kalt ließ die Randalierer ihre Tat offenbar nicht. Spätestens nach dem Pressebericht sei das schlechte Gewissen wohl so groß gewesen, dass sie sich eines besseren besannen, berichtet Schwarzbard. Hinzu kam auch, dass die beiden anderen Jugendlichen aus der Gruppe dem 14- und dem 15-Jährigen nahelegten, sich zu stellen.

KED-Leiter: Fehler einzugestehen ist Zeichen von Größe

„Ich finde es toll, wenn man zu begangenen Fehlern steht“, betonte der KED-Leiter. „Das ist ein Zeichen von Größe.“ Die Sachbeschädigung selbst sei gleichwohl natürlich nicht gutzuheißen. Die beiden Jugendlichen müssten für den Schaden gerade stehen. „Sie sind 14 Jahre und älter und damit nicht mehr strafunmündig“, so Schwarzbard.

Es sei zu erwarten, dass der Eigentümer des Unterstandes, eine Marketinggesellschaft, zivilrechtliche Ansprüche gegen die Jugendlichen geltend mache. Inwiefern auf die beiden Jugendlichen auch strafrechtliche Konsequenzen zukommen, darüber entscheide nun die Staatsanwaltschaft. Dass sie sich von allein meldeten und zu ihrer Tat bekannten, kann ihnen durchaus zugute kommen.

Von Astrid Köhler