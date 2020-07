Beim Treffen des Laatzener Jugendbeirats fielen noch weitere Entscheidungen. So will das Gremium künftig mit dem AndersRoom in Rethen kooperieren. Regionaldiakon Gunnar Ahlborn berichtete über die Entstehung und die Tätigkeiten des Treffpunkts, in dem sich queere Jugendliche und junge Erwachsene unter dem Dach der evangelischen St.-Petri-Kirchengemeinde in Rethen austauschen. Er berichtete auch über die Hindernisse, Vorurteile und Anfeindungen, denen die Nutzer im Alltag ausgesetzt sind. Der Treff werde mittlerweile von mehr als 40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzt. Der Jugendbeirat will nun Mitschüler über die Gruppe informieren. Zudem können sich die Schüler vorstellen, gemeinsame Projekte zu realisieren.

Geplant ist auch eine Beteiligung am Filmprojekt „Erinnern für die Zukunft“ der Laatzener Künstlerin Corinna Luedtke. Sie hatte 2019 im Rahmen des Programms Demokratie leben! in Deutschland lebende israelische Juden zu ihren Biografien befragt – auch im Hinblick auf die Erlebnisse ihrer Vorfahren zur Zeit des Nationalsozialismus sowie die damit verbundenen Auswirkungen des Holocaust auf das Leben der nachfolgenden Generationen in Deutschland. Die dabei entstandenen Filmsequenzen will der Jugendbeirat nach Themen ordnen. Am Ende soll das Material zu einem Dokumentarfilm zusammengeschnitten werden.