Joe Fass kommt zum politischen Aschermittwoch der SPD

Laatzen-Mitte

Vor Beginn der Fastenzeit gibt’s bei den Laatzener Sozialdemokraten noch mal Matjes und Bier – und politisches Kabarett: Der SPD-Ortsverein lädt für Mittwoch, 26. Februar, zum politischen Aschermittwoch ein. Gastredner ist diesmal der hannoversche Kabarettist und (Radio-) Autor Joe Fass.

Unter dem Titel „Der Fisch stinkt vom Kopf...“ gibt er einen satirischen Rückblick und eine „vage Vorausschau“, wie es in der SPD-Ankündigung heißt. Beim politischen Aschermittwoch in Laatzen ist er kein Unbekannter: So war Fass bereits 2012 bei der SPD zu Gast – damals mit einem Tucholsky-Programm. Diesmal dürfte die Partei selbst stärker im Fokus stehen. „Als ewiges SPD-Mitglied ausgestattet mit großer Leidensfähigkeit“, habe er derzeit wieder mehr Freude an seiner Partei, sagt der Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz. „Das Lachen wird uns ab und zu im Halse stecken bleiben, der Matjes aber keinesfalls“, so sein Versprechen.

Bissige Betrachtungen

Fass lebt sei 30 Jahren in Hannover und ist nach eigenem Bekunden stolz darauf, ein Lindener zu sein. „Wie es dazu kommen konnte, wird er uns anschaulich schildern“, kündigt Zietz an. Dazu gebe es zartbitter-bissige Betrachtungen auf die Ereignisse in der Welt und vor Ort. Seine satirischen Betrachtungen aus der Sendung „SatireSplitter“ beim früheren hannoverschen Radio LeineHertz hat Fass in mehreren Büchern zusammengefasst.

Die Veranstaltung im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen.

Von Johannes Dorndorf