Ingeln-Oesselse

Eine Entwicklung wie auf dem Stümpelhof in Ingeln-Oesselse wünschen sich viele Kommunen. Nach jahrelangem Leerstand kaufte der Investor Beste Bau 2015 den einst landwirtschaftlichen Hof an der Dorfstraße mit denkmalgeschütztem Herrenhaus und richtete ihn für den Betrieb einer DRK-Sozialstation her. Im ehemaligen Garten entstanden zudem drei Mehrfamilienhäuser mit 26 Mietwohnungen. Die Immobilie galt stets als Lieblingsprojekt des Sehnder Investors Dirk Berkefeld. Nun aber hat dieser das Gelände als Renditeobjekt angeboten – und auch schon einen Käufer gefunden. Neuer Eigentümer ist die Volksbank Hildesheim.

„Sie bereichern Ihr Portfolio an Immobilien mit einem innovativen Wohnkonzept in der Region Hannover“, heißt es in der Anzeige für den Stümpelhof, die auch am Dienstag noch auf der Internetseite bestebau.eu zu finden ist. Angeboten wird darin ein zu 100 Prozent vermietetes Renditeobjekt mit 20-jährigem Mietvertrag für die Gewerbeeinheit sowie ein „Rundum-sorglos-Paket“ für die Residenz Oesselse.

Die erst im Sommer 2020 eröffnete Residenz besteht unter anderem aus zwei Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige, einer Tagespflege und einer Begegnungsstätte. Die Nettojahresmiete wird in der Anzeige mit 298.200 Euro beziffert.

Die altersgerechten Generationenhäuser an der Straße Im Eichengrund in Ingeln-Oesselse sind verkauft. Quelle: Daniel Junker

Tatsächlich trenne sich Beste Bau nicht nur von der Gewerbe- und Wohneinheit an der Dorfbrunnenstraße sondern auch von den drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 26 Mietwohnungen an der Straße Im Eichengrund, bestätigte Berkefeld. „Das ganze Gelände ist auch schon veräußert, an die Volksbank Hildesheim.“ Ihm sei es wichtig gewesen, dass der neue Eigentümer das Gesamtensemble und Wohnkonzept übernehme und mit ebenso viel Herzblut und Engagement weiterführe.

Mehrere Interessenten wollten Gelände zerstückeln

Auf die Anzeige für die Residenz Oesselse hätten sich Interessenten gemeldet, die das Grundstück zerstückeln wollten. Das sei aber nicht im Sinne von Beste Bau gewesen, sagte Berkefeld. Die Volksbank mit ihren genossenschaftlichen Werten als Eigentümer „ist das Beste, was dem Objekt passieren konnte“, sagte er. „Sonst hätten wir es auch behalten.“

Für die Mieter – das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Region Hannover als Hauptmieter sowie die Bewohner der Mehrgenerationenwohnungen – ändere sich durch den Verkauf nichts, versprach Berkefeld. In diesen Tagen soll die Änderung im Grundbuch eingetragen werden.

Hauptmieter DRK reagiert verärgert

Während der Investor von dem Geschäftsabschluss schwärmt, reagierte das DRK am Dienstag mehr als überrascht. Er habe erst durch die Presseanfrage von dem Verkauf der Immobilie erfahren, erklärte Mario Damitz, Geschäftsführer des DRK-Fachbereichs Pflege und Gesundheit. „Wir sind verärgert, so geht man nicht mit Geschäftspartnern um.“ Den Start für den zweiten Bauabschnitt auf dem teils denkmalgeschützten Hofensemble des Stümpelhof im September 2018 hatten Damitz und Investor Berkefeld mit Ortsbürgermeister Heinrich Hennies noch gemeinsam bekannt gegeben.

Das DRK sei aufgrund dieser Öffentlichkeitsarbeit nun gezwungen, kurzfristig seine eigenen Mieter in den beiden Wohngemeinschaften zu beruhigen. „Hätte man vorher mit uns gesprochen, hätten wir uns darauf vorbereiten können“, sagte Damitz. „Dieser Vorgang schafft Verwirrung und Unruhe, die man hätte vermeiden können.“ Er hoffe nun, dass sich der neue Eigentümer, die Volksbank, zeitnah vorstelle.

Volksbank spricht von „langfristiger Investition“

Nach den Beweggründen für den Kauf gefragt, erklärte der Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen, Henning Deneke-Jöhrens: „Mit der Übernahme des Stümpelhof-Projektes investieren wir nicht nur in ein Immobilienobjekt, sondern vor allem in ein zukunftsorientiertes, nachhaltiges Wohnkonzept, das zur Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in Ingeln-Oesselse beiträgt.“ Die Volksbank sehe das Projekt als langfristige Investition. Die Wohnsituation für die jetzigen Mieter bleibe unverändert.

Das Engagement kann auch als Entgegenkommen gewertet werden. Die Volksbank war im März 2017 in die Kritik geraten, nachdem sie – ebenso wie zuvor die Sparkasse – die Schließung ihrer Filiale an der Oesselser Straße bekannt gegeben hatte. Beide Geldhäuser sind seit etwa drei Jahren Geschichte. Die Volksbank schloss noch im Herbst 2017, die Sparkasse im darauffolgenden Frühjahr.

Ortsbürgermeister dankt für Erhalt des Hofensembles

„Für mich ist es wichtig, dass der Stümpelhof in seiner Art und Weise nicht zerschlagen wird, sondern dass es weiterläuft“, erklärte Ortsbürgermeister Heinrich Hennies auf Anfrage. Mit der Sanierung des denkmalgeschützten Herrenhauses und der baulichen Entwicklung des Hofensembles sowie des übrigen Geländes sei er – wie viele andere auch – „sehr zufrieden“. Ohne den Einsatz des Investors wäre der seit Jahren leer stehende Hof verfallen.

Der Investor Beste Bau und der neue Eigentümer, die Volksbank Hildesheim, kennen sich bereits von anderen Projekten wie den „Sehnder Masch-Höfen“. In der Nähe des Bahnhofs Sehnde soll im Frühjahr ein neues Quartier mit 76 barrierefreien Mietwohnungen in drei- bis viergeschossigen Wohnblöcken, Car- und Bike-Sharing-Angebote sowie E-Ladesäulen fertig gestellt werden.

Investor: „Stümpelhof hat Spaß gemacht“

Die Immobilie in Ingeln-Oesselse habe er auch deshalb verkauft, um Mittel für ein neues Projekt in Salzgitter zu haben, sagte Berkefeld. Auf einem ehemaligen Rittergut will er wie am Stümpelhof altersgerechtes Generationenwohnen mit einer Pflegestation realisieren – nur auf deutlich mehr Fläche. Das Herrenhaus sei 700 Quadratmeter groß, die dazugehörige Parkanlage 8000 Quadratmeter, so Berkefeld. „Der Stümpelhof hat Spaß gemacht“, betonte der Investor. Bezüglich der Bauauflagen und des Denkmalschutzes sei er aber auch eine Herausforderung gewesen.

Von Astrid Köhler