Laatzen

Laatzen ist im Sommer 2018 als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet worden. Dies bedeutet, dass sich die Stadt für einen fairen globalen Handel und eine faire Entlohnung der Arbeitskräfte einsetzt und entsprechende Produkte unterstützt. Um den Fairtrade-Gedanken zu fördern, hat die Initiative „Fairtrade-Stadt Laatzen“ nun eine Plakette herausgebracht, die an ortsansässige Geschäfte, Restaurants und Dienstleister ausgegeben wird.

Bevölkerung soll sensibilisiert werden

Diese können die Plakette an ihren Geschäften anbringen und damit deutlich machen, dass sie die Idee unterstützen und sich für einen fairen Handel einsetzen. Die Fairtrade-Initiative erhofft sich, die Bevölkerung zu sensibilisieren und damit die Nachfrage nach fair gehandelten Produkten zu erhöhen. „Mit einer steigender Nachfrage können dann weitere Waren, Produkte und Rohstoffe aus fairem Handel angeboten werden“, sagt Sprecher Peter Hellemann.

Um die Plakette an ihrem Geschäft anbringen zu dürfen, müssen Einzelhändler Fairtrade-Artikel in ihrem Sortiment haben – eine konkrete Anzahl ist nicht festgelegt. „Restaurants müssen mindestens zwei Artikel aus fairem Handel anbieten“, sagt Hellemann. „Vor allem wollen wir aber dafür werben, dass sich die Geschäfte zu der Idee bekennen.“ Schließlich unterstützten die Käufer damit nicht nur eine faire Entlohnung und geregelte Arbeitszeiten in den Erzeugerländern, sie verhinderten auch Kinderarbeit. „Stattdessen gehen die Kinder zur Schule, und der Bildungsstandard erhöht sich.“ Hinzu kommt die Förderung des Umweltschutzes durch nachhaltige Wirtschaftsweise sowie die Einhaltung ökologischer und sozialer Standards.

Erster Supermarkt trägt Plakette bereits

Der Aufkleber ist mit dem Text „Wir unterstützen!“, dem Fairtrade-Siegel und dem Logo der Fairtrade-Stadt Laatzen versehen. Nach Angaben der Initiative, die Laatzens Bürgern Infos zum fairen Handel an die Hand geben möchte, wird die Plakette von der Gleidinger Druckerei Schmidt ökologisch und umweltverträglich produziert. Den ersten Aufkleber hat die Initiative Bastian Schütt vom Rewe-Markt am Schubertweg übergeben. „Er hat die Laatzener Fairtrade-Aktivitäten von Beginn an engagiert unterstützt“, sagt Hellemann. Er hofft, dass sich weitere Laatzener Unternehmen finden, die den fairen Handel unterstützen wollen. Bei Interesse kann die Plakette per E-Mail an kontakt@fairtrade-town-laatzen.de angefordert werden.

Von Daniel Junker