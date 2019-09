Wegen Gleisarbeiten nahe der Haltestelle Birkenstraße in Alt-Laatzen fahren am Montag, 16. September, von 22 Uhr bis Betriebsschluss keine Stadtbahnen nach und in Laatzen. Die Üstra setzt zwischen der Haltestelle Peiner Straße und den Endpunkten der Linien 1 (Sarstedt) und 2 (Laatzen) Busse ein.